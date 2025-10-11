自由電子報
TPBL》國王賽前頒發冠軍戒 林書豪錄影片：期待李愷諺跟緯緯成為二巨頭

2025/10/11 17:15

TPBL》國王賽前頒發冠軍戒 林書豪錄影片：期待李愷諺跟緯緯成為二巨頭國王賽前頒發冠軍戒。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL新北國王今天在主場開幕戰前舉行冠軍戒頒獎儀式，退休的林書豪雖沒到場，但他錄製影片表達感謝，並祝福隊友新賽季有好表現，還笑說期待弟弟林書緯跟李愷諺可以成為「二巨頭」。

國王今天在開幕戰對陣海神，今天也特別在賽前半小時舉行冠軍戒頒獎儀式，並在主場掛上隊史第二面冠軍旗幟，讓現場球迷一起見證冠軍榮耀。

已經離隊的教練萊恩、洋將曼尼高，以及今夏宣布退休的林書豪，雖然都未到場，但都有錄製影片，其中林書豪說：「不好意思，我現在不在台北，真的很感謝國王球迷，我們打季後賽11場主場比賽贏了10場，就是你們在我們背後，我們才能表現更好，也超感謝我的隊友。」

林書豪也特別提到國王的隊友，「最不懂吃的李愷諺，跟我弟緯緯，真的非常期待看你們成為二巨頭，我知道你們肯定會表現非常棒，我也想念全部的隊友，也想恭喜大家成為冠軍，好好享受今晚，希望今天晚上非常開心，國王加油。」

毛加恩一一將冠軍戒送到球員手上。（記者林正堃攝）毛加恩一一將冠軍戒送到球員手上。（記者林正堃攝）

林書緯開心秀冠軍戒。（記者林正堃攝）林書緯開心秀冠軍戒。（記者林正堃攝）

林書緯、李愷諺一起秀出冠軍戒。（記者林正堃攝）林書緯、李愷諺一起秀出冠軍戒。（記者林正堃攝）

沃許本。（記者林正堃攝）沃許本。（記者林正堃攝）

毛加恩。（記者林正堃攝）毛加恩。（記者林正堃攝）

