棒球 MLB

MLB》千萬不要敬遠大谷翔平！ 美媒點出貝茲神數據「遲早你會知道的」

2025/10/11 18:26

貝茲和大谷翔平。（資料照，歐新社）貝茲和大谷翔平。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇日前在國聯分區系列賽以3勝1敗淘汰費城人，成功挺進國聯冠軍賽，《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）點出數據指出，千萬不要敬遠大谷翔平，因為下一棒MVP強打貝茲（Mookie Betts）常常會有驚人表現。

今年季後賽對手曾兩度敬遠大谷翔平都付出代價，國聯外卡第2戰，大谷翔平在第7局獲敬遠後，下一棒貝茲敲關鍵適時安打，讓紅人隊付出代價，幫助道奇以8：4擊敗紅人，以2連勝晉級分區賽。大谷翔平在國聯分區賽第4戰的7局下，在二三壘有人時被敬遠堆成滿壘，結果貝茲獲得四壞球保送，讓道奇兵不血刃跑回追平分，之後雙方激戰11局，道奇以2：1擊敗費城人，系列賽3勝1敗挺進國聯冠軍賽。

《USA Today》記者南丁格爾指出，貝茲生涯曾出現23次，前一棒打者獲得故意四壞球的情況，大谷一人就佔了21次，貝茲在前一棒獲得敬遠的打擊數據十分驚人，19打數累積10支安打，包括5支二壘安打、1支全壘打，進帳18分打點，另有3次保送和1次高飛犧牲打，打擊率高達0.526。南丁格爾更補充說道：「對手遲早會知道這位球員在關鍵時刻的實力。」

