射箭聯賽》18歲詹豪杰驚奇奪「箭林之王」 邱意晴單季15連勝完美封后

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025企業射箭聯賽例行賽落幕，11日國慶連假在國立體育大學進行分項冠軍賽，年僅18歲的新竹市愛山林詹豪杰頂住壓力，驚喜奪下「箭林之王」，「箭林之后」則是彰化銀行邱意晴，以整季15戰全勝之姿完美封后。

去年入選巴黎奧運國手，雖然未能奪牌，獲得寶貴經驗的邱意晴在企業聯賽彷彿升級「2.0」版本，例行賽14場全勝，今天的箭林之后爭奪戰面對台中銀行蘇芯羽不疾不徐，前兩回合戰成平手後，後兩回合6箭射出5支滿分，以6：2順利封后。邱意晴坦言，賽前確實獲得許多期待與關注，是壓力也是助力，「因為我很不想輸，我給自己的是壓力，但隊友跟支持者帶給我的是想贏的動力。」

目前團隊正在為10月底冠軍賽準備，邱意晴則利用空檔調整自己的心態，「我有模擬一下今天的狀況，希望自己能平常心。練習的時候還滿穩定的，今天其實還是有很多缺點，很感謝對手精彩的表現，幫助我繼續成長。」

男子年度大戲「箭林之王」則是來自花蓮體中的詹豪杰對決新北凱撒戴宇軒，前四輪戰成2平，第五回合他在對手完成3支箭後只要得到至少9分就能奪勝，他屏氣凝神飆出致勝十分箭，精彩封王。

「前面太緊張了，最後一回合提醒自己要放輕鬆點，反正平手就是加射、輸了當學經驗。」詹豪杰賽後透露隊友也給他很大信心，「很少有這樣張力的比賽，學長就要我當作上去表演的，很謝謝他們，這一勝要獻給一起努力的大家。」

年度個人獎項之後尚有「黃金混雙」與「男／女天團」爭奪戰，彰化銀行羅正偉／李彩綺與新北凱撒黃立承／隋昀瑾鏖戰至加射，因隋昀瑾首箭7分失誤，羅／李驚險以17：16、總比分5：4獲勝，奪下黃金混雙頭銜。

「不管對手射幾分，我們希望還是專注在自己身上，很高興能拿下重要勝利。」羅正偉今年轉隊到彰銀，與李彩綺迅速培養默契，練習時練同靶，休息時多聊天，個性嚴謹的他與「樂天派」李彩綺正好互補，「場上我比較沉穩一點，彩綺心臟很大顆，這一年來搭配的很不錯。」

女子天團賽事則是有些意外，寒舍集團林佳恩／謝佩涓／方婉婷不僅聯手6：0橫掃彰化銀行邱意晴／李彩綺／劉沛妤，而且總分166：147差距頗大。

「對方確實有豐富國際賽經驗，不過上了場就不想那麼多，即使對手有點失常，也是要做好我們的動作。」謝佩涓賽後笑說：「畢竟我是國體學生，這邊每天出入都很熟悉了，而且學姐在後面一直鼓勵我，很謝謝大家一整年的辛勞，拿到這個難得的獎項，算是團隊沒能奪冠的慰藉吧。」

最後的男子賽事，新竹市愛山林詹豪杰／張建強／蔡薰毅以5：1力克新濠建設蔡明修／吳侑恩／潘桓烜，帶走男子天團頭銜。

