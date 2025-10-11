自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

射箭聯賽》18歲詹豪杰驚奇奪「箭林之王」 邱意晴單季15連勝完美封后

2025/10/11 18:17

18歲詹豪杰成為新科「箭林之王」（射箭聯賽提供）18歲詹豪杰成為新科「箭林之王」（射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025企業射箭聯賽例行賽落幕，11日國慶連假在國立體育大學進行分項冠軍賽，年僅18歲的新竹市愛山林詹豪杰頂住壓力，驚喜奪下「箭林之王」，「箭林之后」則是彰化銀行邱意晴，以整季15戰全勝之姿完美封后。

去年入選巴黎奧運國手，雖然未能奪牌，獲得寶貴經驗的邱意晴在企業聯賽彷彿升級「2.0」版本，例行賽14場全勝，今天的箭林之后爭奪戰面對台中銀行蘇芯羽不疾不徐，前兩回合戰成平手後，後兩回合6箭射出5支滿分，以6：2順利封后。邱意晴坦言，賽前確實獲得許多期待與關注，是壓力也是助力，「因為我很不想輸，我給自己的是壓力，但隊友跟支持者帶給我的是想贏的動力。」

目前團隊正在為10月底冠軍賽準備，邱意晴則利用空檔調整自己的心態，「我有模擬一下今天的狀況，希望自己能平常心。練習的時候還滿穩定的，今天其實還是有很多缺點，很感謝對手精彩的表現，幫助我繼續成長。」

男子年度大戲「箭林之王」則是來自花蓮體中的詹豪杰對決新北凱撒戴宇軒，前四輪戰成2平，第五回合他在對手完成3支箭後只要得到至少9分就能奪勝，他屏氣凝神飆出致勝十分箭，精彩封王。

「前面太緊張了，最後一回合提醒自己要放輕鬆點，反正平手就是加射、輸了當學經驗。」詹豪杰賽後透露隊友也給他很大信心，「很少有這樣張力的比賽，學長就要我當作上去表演的，很謝謝他們，這一勝要獻給一起努力的大家。」

年度個人獎項之後尚有「黃金混雙」與「男／女天團」爭奪戰，彰化銀行羅正偉／李彩綺與新北凱撒黃立承／隋昀瑾鏖戰至加射，因隋昀瑾首箭7分失誤，羅／李驚險以17：16、總比分5：4獲勝，奪下黃金混雙頭銜。

「不管對手射幾分，我們希望還是專注在自己身上，很高興能拿下重要勝利。」羅正偉今年轉隊到彰銀，與李彩綺迅速培養默契，練習時練同靶，休息時多聊天，個性嚴謹的他與「樂天派」李彩綺正好互補，「場上我比較沉穩一點，彩綺心臟很大顆，這一年來搭配的很不錯。」

女子天團賽事則是有些意外，寒舍集團林佳恩／謝佩涓／方婉婷不僅聯手6：0橫掃彰化銀行邱意晴／李彩綺／劉沛妤，而且總分166：147差距頗大。

「對方確實有豐富國際賽經驗，不過上了場就不想那麼多，即使對手有點失常，也是要做好我們的動作。」謝佩涓賽後笑說：「畢竟我是國體學生，這邊每天出入都很熟悉了，而且學姐在後面一直鼓勵我，很謝謝大家一整年的辛勞，拿到這個難得的獎項，算是團隊沒能奪冠的慰藉吧。」

最後的男子賽事，新竹市愛山林詹豪杰／張建強／蔡薰毅以5：1力克新濠建設蔡明修／吳侑恩／潘桓烜，帶走男子天團頭銜。

邱意晴奪「箭林之后」（射箭聯賽提供）邱意晴奪「箭林之后」（射箭聯賽提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中