全運會鐵人三項》高雄市張綺文三連后 力拚名古屋亞運門票

2025/10/11 18:25

張綺文完成全運會三連后。（全運會提供）張綺文完成全運會三連后。（全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年雲林全國運動會鐵人三項賽事移師台東縣活水湖，女子組個人賽高雄市張綺文一路領先，終以2小時10分45秒完成三連后，讓她對於爭取明年名古屋亞運門票更有信心。銀牌由台南市胡庭勻獲得，也是隊史首面獎牌；銅牌則為花蓮縣潘昱婷。

「賽前設定戰術大約執行八成！」今天天氣炎熱又潮濕，導致張綺文參賽過程有些反胃，即使賽前早餐已經刻意減少，還是差點要吐了，「在補給方面要再注意，可能要再減少碳水的量。」張綺文今年面臨人生變動，考上國訓中心巡迴教練，2月起「北漂」在台灣科技大學服務，6月再赴日本參與國訓中心安排的教練進修計畫，直到全運會前兩週才返台，她坦言雖然維持訓練，但狀況並不穩定，儘管朋友都要她放心去拚，仍有些緊張不安，所幸正常發揮完成衛冕。

從專職選手到如今身兼教練，張綺文坦言還在不同角色中找到平衡點，也對自己有更多期許，過往兩度挑戰奧運參賽資格的她，目標依舊鎖定2028年洛杉磯奧運，以及明年名古屋亞運參賽權，首先得在亞錦賽勇闖前4，代表她得力抗日本與中國等強敵，才能完成難度極高的「不可能任務」，「我會繼續努力，朝著亞奧運門票前進。」

