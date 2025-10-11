自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》奇兵？神秘菜鳥熊祥泰首秀打8分鐘就拿8分 國王領先海神

2025/10/11 18:28

新北國王熊祥泰。（記者林正堃攝）新北國王熊祥泰。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍新北國王今在主場迎來開幕戰出戰高雄海神，雙方延續上季總冠軍賽打滿7戰的拉鋸，國王打完上半場以53：51些微領先海神。

接連在PLG、TPBL捧冠的國王今再度展開衛冕之旅，不過休賽季一哥林書豪宣布退休，主帥萊恩和洋將曼尼高也離隊，新主帥約翰今將迎來執教首戰，登錄的3名外援只有桑尼是熟面孔，另兩位是新血傑登與尚迪。

海神則是開季即遇傷兵潮，光是登上聯盟傷兵報告的就有7人，今僅登錄2位洋將，分別是28歲的搖擺人詹姆斯以及33歲中鋒凱帝。

哥哥林書豪退休後，林書緯扛起領袖重責，今開賽以身作則連飆2顆三分彈，幫助國王取得10：1領先，不過海神喊完暫停後逐漸找到節奏，靠新洋將詹姆斯連續得分，追到14：14扳平戰局，兩軍隨後持續拉鋸，國王靠傑登壓哨追平三分球，以27：27進入次節。

國王首節就讓本季生力軍林彥廷、熊祥泰登場，旅外回台的林彥廷還在適應尺度，上半場僅打8分鐘就累積3次犯規，另外在大學期間曾單場飆出10記三分彈的菜鳥熊祥泰第二節連飆2記三分彈向主場球迷自我介紹，第二節獨得8分，幫助國王以53：51領先進入下半場。

國王上半場團隊命中率37.3%，傑登攻下全隊最高14分，林書緯拿本土最佳11分，熊祥泰僅上場8分31秒就拿下8分，海神以詹姆斯12分最佳，本土最高分為吳曉謹的8分。

