TPVL》陳建禎賽前才說「地獄開局比地獄結局好」 天鷹激戰5局拿到隊史首勝

〔記者吳孟儒／台北報導〕台鋼天鷹今天在TPVL台灣職業排球聯盟打滿5局，終於不再和勝利擦肩而過，靠著本土球星陳建禎拿12分，加上3位洋將也都有雙位數得分進帳，最終以25：19、22：25、26：24、19：25、15：10擊敗台北伊斯特，收下本季首勝，也是隊史首勝。

在今天比賽以前，台中連莊以3戰全勝之姿穩坐龍頭，桃園雲豹飛將2勝1負居第二，伊斯特1勝3負位居第三，天鷹2場都吞敗，也讓陳建禎在賽前於臉書上有感而發地說：「也真的是沒想到，回台灣打球會遇到開季就二連敗的情況啦，不過也能從中看到需要改進的地方也沒有不好，更能間接證明排球是一項團體運動，代表自己也還要再加把勁才能幫助到球隊更多，地獄開局總比地獄結局來得好。」

天鷹今天在第四局錯失關門機會，但決勝局把握對手失誤，加上陳建禎發揮老將價值，單局拿4分，思丹進帳3分，馬亞拉2分，以15：10收下勝利，賽後天鷹球員也聚在場中高興慶祝，陳建禎更拿起手機跟隊友自拍。

天鷹的睿克拿19分，思丹18分居次，陳建禎有12分，馬亞拉10分，至於坐鎮主場的伊斯特以高偉誠22分表現最佳，雷貝洛18分，曾祥銘得14分，哈雷12分，球隊吞下第4敗，是目前聯盟累積最多敗的球隊。

