自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會鐵人三項》花蓮縣潘子易首度奪金圓夢 耐熱特訓奏效

2025/10/11 18:48

潘子易全運會首度奪金。（全運會提供）潘子易全運會首度奪金。（全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕汲取過去兩屆全國運動會鐵人三項男子組賽事都屈居銅牌的教訓，花蓮縣潘子易這次在移師台東縣活水湖的114年雲林全運會有備而來，尤其耐熱特訓奏效，終於讓他一圓全運會金牌夢想。

「終於拿下金牌了！」潘子易賽後難掩喜悅，他為了本屆賽事準備許久，尤其針對炎熱天氣做好萬全準備，包括特地挑在中午進行耐熱訓練，甚至還進烤箱適應高溫，辛苦付出總算在今天收穫甜美果實，從游泳下水一路領先，歷經自由車與路跑考驗，最終以1小時56分11秒率先抵達終點，笑吻遲來的金牌，「跟預期一樣，自己也發揮的很好。」加上妹妹潘昱婷女子組拿到銅牌，潘家兄妹同日揚威活水湖，令親友加油團相當開心。

過去兩屆全運會都由台北市張家豪與張團畯佔據前兩名，潘子易皆為銅牌，本屆他帶著遠赴澳洲移地訓練的成果，面對兩大前輩強敵毫無懼色，首度全運會鍍金彌補遺憾，「以前拿了許多好成績，就少了全運會，好像是我的心魔，這面金牌對我是個肯定，也增加自信心，接下來朝著國際舞台努力。」張家豪領取銀牌，張團畯則在路跑棄賽；何孟橋獲得銅牌，也是金門縣在全運會賽史的首面鐵人三項獎牌。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中