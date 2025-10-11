全運會鐵人三項》花蓮縣潘子易首度奪金圓夢 耐熱特訓奏效

潘子易全運會首度奪金。（全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕汲取過去兩屆全國運動會鐵人三項男子組賽事都屈居銅牌的教訓，花蓮縣潘子易這次在移師台東縣活水湖的114年雲林全運會有備而來，尤其耐熱特訓奏效，終於讓他一圓全運會金牌夢想。

「終於拿下金牌了！」潘子易賽後難掩喜悅，他為了本屆賽事準備許久，尤其針對炎熱天氣做好萬全準備，包括特地挑在中午進行耐熱訓練，甚至還進烤箱適應高溫，辛苦付出總算在今天收穫甜美果實，從游泳下水一路領先，歷經自由車與路跑考驗，最終以1小時56分11秒率先抵達終點，笑吻遲來的金牌，「跟預期一樣，自己也發揮的很好。」加上妹妹潘昱婷女子組拿到銅牌，潘家兄妹同日揚威活水湖，令親友加油團相當開心。

過去兩屆全運會都由台北市張家豪與張團畯佔據前兩名，潘子易皆為銅牌，本屆他帶著遠赴澳洲移地訓練的成果，面對兩大前輩強敵毫無懼色，首度全運會鍍金彌補遺憾，「以前拿了許多好成績，就少了全運會，好像是我的心魔，這面金牌對我是個肯定，也增加自信心，接下來朝著國際舞台努力。」張家豪領取銀牌，張團畯則在路跑棄賽；何孟橋獲得銅牌，也是金門縣在全運會賽史的首面鐵人三項獎牌。

