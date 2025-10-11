TPVL》天鷹奪隊史首勝 陳建禎很開心但自評表現不算理想

台鋼天鷹奪首勝（天鷹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台鋼天鷹今天在TPVL台灣職業排球聯盟打滿5局，靠著4人得分達雙位數的團隊攻勢，以25：19、22：25、26：24、19：25、15：10擊敗台北伊斯特，收下本季首勝，也是隊史首勝，教練漢克肯定子弟兵表現，但仍有不滿意的地方。

天鷹在本季第3場比賽終於開胡，是聯盟最晚拿下勝利的隊伍，其實今天他們也贏得相當驚險，所幸最後在陳建禎決勝局挺身而出，單局拿4分，成功穩住勝果，總計他全場攻下12分，帶領球隊拿下珍貴一勝。

對於天鷹隊史首勝到手，教練漢克表示，雖然很開心能贏球，但也有很多錯誤，這是好現象，「只是我對比賽有點失望，因為有很多犯錯，贏球要有很多因素，不管是防守、攔網或是其他，這場比賽決勝關鍵在於哪支球隊更想要贏，比賽內容沒有到很好，但我們非常想贏，這點我對團隊感到驕傲，同時我們犯很多錯也代表我們有很多進步空間，也是讓我開心的地方。」

陳建禎說：「拿到首勝當然開心，今天大家都有輪流跳出來建功，我自己表現沒有很理想，特別四號位進攻，好像只有1分，算滿差的，自己就是轉換多幫他們接點球，讓隊友進攻，開心可以拿到台灣職業聯賽第1勝。」

