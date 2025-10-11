TPBL》國王後林書豪時代首戰 林書緯20分領軍擊退海神開幕戰告捷

新北國王林書緯（中）。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王頭號球星林書豪休賽季宣布卸下戰袍，弟弟林書緯本季扛下領袖重責，此役以身作則拿下全隊本土最高20分，率隊以110：100力退遇上傷兵潮的海神，本季首戰開紅盤。

國王上季經歷七戰打敗海神封王，兩軍狹路相逢依舊是拉鋸戰，國王前兩節靠傑登攻下全場最高14分，加上林書緯和新秀熊祥泰在外線放冷箭，帶著53：51些微優勢進入下半場。

易籃後海神展開反撲，靠詹姆斯和蘇文儒輪流得手反超，但國王很快也以10：1一波流要回優勢，同樣是新血的旅外好手林彥廷不讓熊祥泰專美於前，第三節單節也有8分進帳，搭配外援尚迪挹注8分，國王單節打出25：16攻勢，帶著78：67雙位數領先進入決勝節。

此役僅登錄2名洋將的海神末節努力縮小差距，不過國王靠經驗豐富的林書緯、李愷諺、桑尼輪流得手穩住戰局，終場以10分差收下勝利。

國王今多達7人得分超過雙位數，傑登拿下22分、15籃板，尚迪18分，桑尼替補上陣拿15分，林書緯20分、3籃板、4助攻、2抄截，熊祥泰12分、4籃板，李愷諺和林彥廷都有10分進帳。

海神方面，詹姆斯拿下全隊最高28分、14籃板，凱帝14分、14籃板，蘇文儒攻下本土最佳17分，胡瓏貿和吳曉謹都拿13分。

新北國王熊祥泰。（記者林正堃攝）

新北國王林彥廷上籃得分。（記者林正堃攝）

新北國王尚迪拉桿出手。（記者林正堃攝）

新北國王傑登強攻禁區。（記者林正堃攝）

新北國王李愷諺快攻上籃。（記者林正堃攝）

高雄海神詹姆斯上籃得分。（記者林正堃攝）

高雄海神蘇文儒跳投得分。（記者林正堃攝）

