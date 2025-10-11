自由電子報
體育 網球

網球》喬科維奇上海4強遭爆冷！瓦舍羅成大師賽爭冠最大黑馬

2025/10/11 19:50

喬科維奇。（美聯社）喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年上海男網賽4強戰大爆冷門，步履蹣跚的喬科維奇（Novak Djokovic）飽受傷勢和濕熱天氣所苦，3：6、4：6不敵會外賽殺出的摩納哥陌生敵手瓦舍羅（Valentin Vacherot）， 38歲的塞爾維亞第4種子無緣在此挑戰第5冠，也讓世界排名204的瓦舍羅締造職業生涯最重要勝利，榮膺ATP千分等級大師賽最大黑馬。

26歲的瓦舍羅遞補進入會外賽，卻在上海一路過關斬將，即使4強面對坐擁大滿貫24冠的喬科維奇也毫無懼色，第1發得分率達78%，底線對峙力保冷靜沉著，加上大師賽史上最老的準決賽對手身體又出狀況，不但在場邊嘔吐，首盤還兩度接受物理治療師按摩腰背，氣勢消長間形成勝負關鍵。瓦舍羅已是1990年設立大師賽以來，排行最低的爭冠球員，下週最新排名也將首度突破百大關卡，至少來到58席。

反觀喬科維奇身為「三巨頭」中奮戰沙場最後一人，依舊難敵上年紀後體能與健康都明顯下滑的殘酷現實，即使西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）掛免戰牌，頭號假想敵義大利第2種子衛冕者辛納（Jannik Sinner）也在32強抽筋退賽，最終喬科維奇還是未能把握絕佳機會突圍，上海4強抱憾出局。

瓦舍羅。（美聯社）瓦舍羅。（美聯社）

