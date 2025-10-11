自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》曾是溫班亞瑪前隊友 新洋將詹姆斯燃燒40分鐘繳28分但9失誤

2025/10/11 19:59

高雄海神詹姆斯上籃得分。（記者林正堃攝）高雄海神詹姆斯上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL高雄海神在新賽季首戰以100：110不敵新北國王，但陣中新洋將詹姆斯（Justin James）在例行賽首度開箱，繳出28分、14籃板、8助攻，表現令人驚艷。

詹姆斯曾效力NBA國王隊、G League克里夫蘭劍客隊、法甲聯賽大都會92隊，而他在法甲的隊友包括馬刺中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama），上季轉戰冰島聯賽奧爾塔內斯隊（Álftanes），G League場均18.9分、5.3籃板、3.2助攻。 2022-23球季轉戰法甲聯賽，該季繳出場均10.5分、3.4籃板、2.8助攻的全能表現。

海神因有傷兵問題，今天只登錄2名洋將，詹姆斯也扛好扛滿，他在例行賽首戰出賽40分鐘，27投11中，拿全場最高28分，但三分球6投盡墨，罰球也只有10投6中，命中率有待加強，且還發生9次失誤，讓他自評表現應該還要再進步才行。

至於另名洋將凱帝拿14分、14籃板，兩位外援就抓下28個籃板，但在禁區表現仍不敵國王，籃板數少對手13個，也錯失許多機會，教練費雪表示，球隊在籃板卡位確實不夠確實，加上失誤太多，實在很難贏球。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中