TPBL》曾是溫班亞瑪前隊友 新洋將詹姆斯燃燒40分鐘繳28分但9失誤

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL高雄海神在新賽季首戰以100：110不敵新北國王，但陣中新洋將詹姆斯（Justin James）在例行賽首度開箱，繳出28分、14籃板、8助攻，表現令人驚艷。

詹姆斯曾效力NBA國王隊、G League克里夫蘭劍客隊、法甲聯賽大都會92隊，而他在法甲的隊友包括馬刺中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama），上季轉戰冰島聯賽奧爾塔內斯隊（Álftanes），G League場均18.9分、5.3籃板、3.2助攻。 2022-23球季轉戰法甲聯賽，該季繳出場均10.5分、3.4籃板、2.8助攻的全能表現。

海神因有傷兵問題，今天只登錄2名洋將，詹姆斯也扛好扛滿，他在例行賽首戰出賽40分鐘，27投11中，拿全場最高28分，但三分球6投盡墨，罰球也只有10投6中，命中率有待加強，且還發生9次失誤，讓他自評表現應該還要再進步才行。

至於另名洋將凱帝拿14分、14籃板，兩位外援就抓下28個籃板，但在禁區表現仍不敵國王，籃板數少對手13個，也錯失許多機會，教練費雪表示，球隊在籃板卡位確實不夠確實，加上失誤太多，實在很難贏球。

