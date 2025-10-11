自由電子報
體育 棒球 日職

日職季後賽》火腿新守護神齋藤友貴哉160公里二縫線火球連發 讓OB震驚

2025/10/11 21:33

日本火腿投手齋藤友貴哉。（資料照，記者陳志曲攝）日本火腿投手齋藤友貴哉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職季後賽今天登場，3戰2勝制的高潮系列賽首輪，日本火腿今天派火球男齋藤友貴哉關門，他後援1局讓對手3上3下，幫助火腿以2比0完封歐力士猛牛，火腿率先聽牌。齋藤友貴哉今飆出160公里的二縫線速球，讓前火腿球員稻田直人相當震驚。

齋藤友貴哉此戰第9局登板，先用160公里速球讓歐力士打者西野真弘敲一壘滾地球出局。接著面對歐力士球星森友哉，雙方對決第2顆球，齋藤友貴哉丟160公里二縫線速球，雖然是一顆壞球，卻讓擔任轉播單位球評的稻田直人直呼，「唉？二縫線速球嗎」齋藤友貴哉該打席用151公里指叉球讓對手敲滾地球出局。

齋藤友貴哉對決歐力士球星杉本裕太郎，該打席再飆出160公里二縫線速球，讓稻田直人大讚，「這二縫線球太厲害了。」齋藤友貴哉最後用148公里指叉球三振對手，守住勝利。此戰齋藤友貴哉後援1局用11球無失分，賞1次三振。

現年30歲的齋藤友貴哉本季在例行賽出賽47場，交出1勝2敗、防禦率僅1.35是生涯最佳，有14次中繼成功、3次救援成功，共投46.2局賞37次三振，被打擊率1成93，每局被上壘率（WHIP）為0.96。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

