體育 棒球 中職

季後挑戰賽》宋嘉翔追平轟+再見安打！樂天戰勝獅隊成功續命

2025/10/11 20:30

樂天桃猿宋嘉翔擊出再見安打。（記者陳志曲攝）樂天桃猿宋嘉翔擊出再見安打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕背水一戰的樂天桃猿，今遭統一獅隊林安可單場雙響砲痛擊，但全隊展現韌性，兩度追平比分，靠著宋嘉翔8局開轟追平，和9局下宋嘉翔再見安打，終場7:6贏球，明天雙方澄清湖再戰。

樂天王牌威能帝例行賽生涯對獅隊未嘗敗績，但今首局就遭狙擊，獅隊邱智呈敲安後，林安可2出局後擊出2分打點全壘打，獅隊先馳得點。這是林安可季後挑戰賽首轟，也是威能帝繼2023年季後挑戰賽被蘇智傑敲全壘打後，再次被獅隊打者擊出全壘打。

統一獅林安可。（記者陳志曲攝）統一獅林安可。（記者陳志曲攝）

猿隊面對獅隊王牌飛力獅，2局下靠著首位打者林泓育的陽春砲追回1分。飛力獅之後連投2次三振，完成該半局。猿隊持續反攻，4局下把握首位打者林立敲安上壘的攻勢，2出局後，林子偉擊出二壘打追平。

威能帝今屢屢出現危機，5局上1出局後保送林泓弦、被林佳緯敲安，邱智呈滾地球造成林泓弦在三壘與本壘間遭夾殺，但仍是一三壘有人，陳傑憲接著擊出二壘打，獅隊再次取得2分領先。林安可接著擊出2分砲，例行賽從未挨獅隊全壘打的威能帝，今晚遭林安可單場雙響。上次獅隊季後挑戰賽出現單場雙響，是2017年潘武雄。

手握4分領先的獅隊，飛力獅續投6局下，遭林泓育、林子偉敲安，猿隊2出局後接著推出代打林智平獲得保送造成滿壘，宋嘉翔安打幫猿隊追回1分，猿隊再換代打張閔勛，擊出2分打點安打，猿隊追成1分差。獅隊換上辛俊昇接替飛力獅，陳晨威選到保送，猿隊再次攻佔滿壘，成晉遭三振，獅隊驚險保住領先。

樂天桃猿張閔勛。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛。（記者陳志曲攝）

辛俊昇7局下續投，遭林泓育安打、觸身球打到梁家榮，林子偉接著又敲安，猿隊攻佔滿壘，獅隊換投為吳承諭，猿隊則輪到代守游擊上場的馬傑森，但馬傑森擊出雙殺打，瓦解攻勢。
樂天一路苦戰， 8局下宋嘉翔從本季聯盟中繼王高塩將樹手中擊出陽春砲，樂天單場第二度追平比數，這是宋嘉翔生涯季後挑戰賽首轟。

9局下，鍾允華登板，1出局後對林泓育保送，梁家榮敲安，造成一二壘有人，林子偉上場前，獅隊換上李軍，並選擇正面對決今已敲3安打的林子偉，纏鬥到滿球數，林子偉遭三振。前一打席雙殺打的馬傑森，這回選到保送，猿隊攻佔滿壘，獅隊換上王鏡銘面對宋嘉翔被擊出再見安打。

樂天桃猿宋嘉翔。（記者陳志曲攝）樂天桃猿宋嘉翔。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手飛力獅。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手飛力獅。（記者陳志曲攝）

統一獅林安可。（記者陳志曲攝）統一獅林安可。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲。（記者陳志曲攝）統一獅陳傑憲。（記者陳志曲攝）

統一獅林安可敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）統一獅林安可敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿宋嘉翔。（記者陳志曲攝）樂天桃猿宋嘉翔。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿宋嘉翔敲出再見安打，結束比賽。（記者陳志曲攝）樂天桃猿宋嘉翔敲出再見安打，結束比賽。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿宋嘉翔敲出再見安打，結束比賽。（記者陳志曲攝）樂天桃猿宋嘉翔敲出再見安打，結束比賽。（記者陳志曲攝）

