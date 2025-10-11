自由電子報
體育 競技運動 羽球

北極賽》周天成浴血奮戰打滿3局 逆轉25歲法國選手晉冠軍賽

2025/10/11 21:34

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣一哥周天成今天在超級500系列北極羽球公開賽男單4強，首局就因救球造成右手濺血，還因持續出血引起主審關注，但他仍奮戰3局以13：21、21：13、21：13擊敗25歲的法國選手梅克爾（Arnaud Merkle），成功挺進決賽，明天要力拚衛冕以及本季首冠。

35歲的周天成堪稱「最強鐵人」，北極賽從32強開始的連3場比賽都打滿3局，平均每場用時長達72分鐘，包括昨天對中國好手陸光祖就燃燒80分鐘，今天也不例外。

周天成與世界排名45的梅克爾曾在去年北極賽交手過1次，當時小天以直落二勝出，但今天戰況改變，尤其小天還在首局5：9落後時因救球弄傷手指，還一度因濺血下場治療，之後回到場上也出現多次失誤，在10：19又因持續濺血再度退場治療，首局以13：21讓出。

進入第二局，周天成重整旗鼓，在進攻有效限制對手，有殺球也有網前撲殺，以8：11進入技術暫停後，小天也靠著四角拉吊有效控制對手反擊，並逼出梅克爾多次失誤，順利以21：13扳回一城。

經驗豐富的周天成在第三局也成為掌控局勢的一方，且體力明顯優於對手，利用拉吊讓對手體力消耗，梅克爾也因此進攻失誤頻傳，最終小天以一記幸運翻網球終結比賽，以21：11勝出，決賽對手將是世界排名第3的泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）與丹麥選手傑姆克（Rasmus Gemke）。

