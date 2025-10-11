季後挑戰賽》「不一定要5、10年」 21歲宋嘉翔挺身當英雄有感

樂天桃猿宋嘉翔（中）獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今晚面對統一獅隊背水一戰，兩度追平比數，7:6逆轉勝，將季後挑戰賽戰局延長，系列戰追成1:2落後。

猿隊逆轉最大功臣是宋嘉翔，他先是8局下從聯盟中繼王高塩將樹手中擊出追平陽春砲，9局下滿壘時，又從王鏡銘手中擊出再見安打，單場包辦追平轟和再見安打，且單場4安猛打賞。

宋嘉翔說，自知數據上面對高塩將樹還未敲安且處於劣勢，8局當下只想打到球，盡可能上壘，幫助球隊延續攻勢，當時不知道球會飛那麼遠，擊出當下很亢奮。

9局下再次輪到，宋嘉翔說：「那時候就不想要比賽繼續了，想辦法要終結比賽，目標是把比賽拿下。」

宋嘉翔說，今天的逆轉經驗對自己而言幫助很大，也是往後的經驗，也希望年輕隊友們能看到，「不一定要5年、10年，也不一定要25歲才能挺身而出，像佳緯（統一獅隊林佳緯）他們，20歲就能做到很多事。其實不管年輕還是老的，大家都可以做到很多事，想法很重要。」

今和威能帝搭配，宋嘉翔從旁觀察認為，威能帝打席前面要搶好球，但發現對方對於直球跟滑球的掌握都不差，自己應該要幫助他投到更刁鑽的位置。

而今天猿隊老中青捕手各自有表現，林泓育2局開轟、單場猛打賞，張閔勛也代打敲安，宋嘉翔說，捕手們上場可能想法更不一樣，大家都有要扛下來的感覺。

