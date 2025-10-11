TPVL》小魔女啦啦隊＋Formosa Sexy聯手應援 連莊開季無敵4連勝

小魔女隊長陳伊、特別來賓柳柳.（連莊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯賽進入第三週例行賽，台中連莊26：24、26：24、25：15擊敗桃園雲豹飛將，豪取開季四連勝。

本週小魔女啦啦隊與福爾摩沙夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 聯手登場應援，開場表演炒熱全場氣氛，中場舞蹈 Battle 也獲得滿場觀眾歡呼，現場熱度滿點。

啦啦隊中場舞蹈Battle（連莊提供）

本場先發陣容包括主攻手漢佳、施琅，快攻手汪秉勳、蔡秉諺，副攻手吳宗軒，舉球員薩蘭迪，以及自由球員兼隊長張昀亮。前兩局雲豹飛將火力全開，連莊一度落後，但薩蘭迪、施琅、漢佳三名外援穩定發揮，加上張昀亮後排防守撐起防線，成功先搶兩局聽牌，而決勝局後段更全員皆兵輪替上場，成功拿下4連勝。本場比賽副攻手吳宗軒、主攻手施琅雙雙攻下 20 分，同時吳宗軒個人全場的 7 次發球直接得分，成為本戰勝利關鍵。

隊長張昀亮表示，開場雲豹來勢洶洶，不過在吳宗軒發球得分後，全隊氣勢迅速回升。「那一球真的幫助很大，從那時候開始大家的氣勢就上來了，臨場戰術和站位也有及時調整，後來每個人都能把狀態找回來。」

他也提到，第一局漢佳與施琅在修正球時發生碰撞，造成右眼附近腫脹，中場休息特地關心主攻手漢佳的狀況。「他說頭有點暈暈的，但還是想把比賽打完、為團隊奮戰到最後一刻。」張昀亮笑稱，「真的是蒙古戰士！」

吳宗軒（連莊提供）

