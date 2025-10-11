網球》上海大師賽表兄弟爭冠！林德克內奇爆冷拖垮俄國前球王

林德克內奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國老將林德克內奇（Arthur Rinderknech）原本只想幫助表弟，多消耗俄國前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）的體力，沒想到最後居然以4：6、6：2、6：4逆轉勝，使得冷門連環爆的上海男網大師賽，週日上演自家表兄弟爭冠好戲。

「即使在最美好的夢裡，我們也沒想到這件事，家裡甚至沒有任何人夢過。」30歲的林德克內奇，正是摩納哥大黑馬瓦舍羅（Valentin Vacherot）的表哥，兩人還曾在美國德州農工大學一起打球，沒想到世界排名204的表弟跌破專家眼鏡扳倒大名鼎鼎的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），率先挺進上海決戰，這也讓丟掉首盤的林德克內奇，決定幫瓦舍羅一把而緊咬梅德維夫不放，「今晚特別濕熱，我當時想或許會輸，但得拚盡全力，讓他為明天決賽而疲憊不堪，至少讓瓦舍羅在體能稍佔上風。」

放手一搏的林德克內奇，接下來反而越打越好，硬是拖垮2019年上海奪冠的梅德維夫，職業生涯首闖ATP千分等級大師賽冠軍戰，重返中央球場觀戰的瓦舍羅也震驚地雙手抱頭，隨後走上球場與表哥深情擁抱，欣喜若狂的林德克內奇說 ：「現在我們走到這裡，經歷這麼多場比賽，不知怎麼的，我們成為站到最後的那兩個人，真是太不可思議了。」

