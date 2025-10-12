MLB季後賽》大谷翔平對這種左投沒轍？ 美國隊教頭給出分析

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯分區賽4戰面對費城人，合計18打數僅1安，系列賽打擊率僅0.056。經典賽美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）近日在《MLB Network》節目中提到，「打者翔平」面對出手角度38度以下的左投特別苦手，很可能看不到對方出手點。

大谷翔平今年例行賽面對左投的打擊率為2成79，交出15轟，其整體攻擊指數（OPS）為0.898。大谷面對右投的打擊率為2成83，敲出40轟，其OPS為1.076。

迪羅薩在《MLB Network》節目中秀出資訊，顯示大谷翔平在今年面對出手角度38度以下的左投手，其打擊率僅2成21，長打率僅3成08，被三振率高達34.9％，獲得保送比率為4.6％；而大谷翔平面對出手角度38度以上的左投手，其打擊率為3成17，長打率7成39，被三振率為24.6％。

費城人三大左投桑契斯（Cristopher Sánchez）、盧薩多（Jesús Luzardo）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez），這三人今年賽季的出手角度分別是30度、33度、37度。

大谷翔平在國聯分區賽都沒有從這三人手中敲安，唯一的1支安打是在國聯分區賽G2面對費城左投史壯姆（Matt Strahm），這位33歲好手本季的出手角度為31度。

Shohei Ohtani has been one of the most powerful hitters against inside pitches this season... so how are the Phillies continuing to pitch him inside and finding success?#MLBCentral | #NLDS pic.twitter.com/igYzqDpi8z — MLB Network （@MLBNetwork） October 9, 2025

