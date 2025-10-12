MLB季後賽》大谷翔平對這種左投沒轍？ 美國隊教頭給出分析

大谷翔平。（資料照，路透）
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯分區賽4戰面對費城人，合計18打數僅1安，系列賽打擊率僅0.056。經典賽美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）近日在《MLB Network》節目中提到，「打者翔平」面對出手角度38度以下的左投特別苦手，很可能看不到對方出手點。
大谷翔平今年例行賽面對左投的打擊率為2成79，交出15轟，其整體攻擊指數（OPS）為0.898。大谷面對右投的打擊率為2成83，敲出40轟，其OPS為1.076。
請繼續往下閱讀...
迪羅薩在《MLB Network》節目中秀出資訊，顯示大谷翔平在今年面對出手角度38度以下的左投手，其打擊率僅2成21，長打率僅3成08，被三振率高達34.9％，獲得保送比率為4.6％；而大谷翔平面對出手角度38度以上的左投手，其打擊率為3成17，長打率7成39，被三振率為24.6％。
費城人三大左投桑契斯（Cristopher Sánchez）、盧薩多（Jesús Luzardo）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez），這三人今年賽季的出手角度分別是30度、33度、37度。
大谷翔平在國聯分區賽都沒有從這三人手中敲安，唯一的1支安打是在國聯分區賽G2面對費城左投史壯姆（Matt Strahm），這位33歲好手本季的出手角度為31度。
免費訂閱《自由體育》電子報
Shohei Ohtani has been one of the most powerful hitters against inside pitches this season... so how are the Phillies continuing to pitch him inside and finding success?#MLBCentral | #NLDS pic.twitter.com/igYzqDpi8z— MLB Network （@MLBNetwork） October 9, 2025
熱門賽事、球星動態不漏接