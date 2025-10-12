網球》喬科維奇上海4強落敗不找藉口 祝賀瓦舍羅表兄弟爭冠

喬科維奇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕飽受傷勢所苦的喬科維奇（Novak Djokovic），2025年上海男網賽4強爆冷落敗不找藉口，38歲塞爾維亞老將優雅祝賀會外賽殺出的摩納哥大黑馬瓦舍羅（Valentin Vacherot），相信冠軍戰也能發揮最佳演出。

「我要恭喜瓦舍羅，首次打進ATP千分等級大師賽決戰。」曾4度上海奪冠的喬科維奇，雖然意外敗給世界排名204的對手，無緣問鼎賽史第5冠、職業生涯第41座大師賽金盃，整理失落情緒後，這位「三巨頭」中奮戰沙場最後一人仍讚賞，大師賽決戰史上排行最低的瓦舍羅臨場表現冷靜沉著，「從會外賽開始拚起，這是個了不起的故事。我在網前握手時說，他打出精彩的比賽，更重要的是，他的態度相當好，球技也非常出色。」

雖然喬科維奇本屆受到上海濕熱天氣嚴苛考驗，不但左腿和腰背都有傷勢，甚至得吃止痛藥苦撐，但見慣風浪的傳奇老將堅稱，這些都不是理由，「今天比賽的焦點在於瓦舍羅，因為他表現得更好。」

有趣的是，與瓦舍羅有親戚關係的法國老將林德克內奇（Arthur Rinderknech）也跌破專家眼鏡，3盤大逆轉俄國前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），使得週日上海壓軸首見自家表兄弟爭冠好戲。

