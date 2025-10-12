北極賽》周天成浴血奮戰力拚衛冕吐露心聲！25歲法國對手也深感佩服

周天成。（取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級500系列北極羽球公開賽男單4強，奮戰3局以13：21、21：13、21：13擊敗25歲法國選手梅克爾（Arnaud Merkle）挺進決賽，賽後周天成也坦言，希望給看球的小孩子們樹立榜樣。

35歲的周天成去年擊敗印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）奪冠，今年要力拚衛冕。4強對決小自己10歲的梅克爾，首局就因救球造成右手濺血，還因持續出血引起主審關注，但最終仍鏖戰70分鐘逆轉對手，決賽將強碰世界第3的泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。

周天成賽後接受《BWF》訪問表示，現場有很多小孩子在看比賽，「所以我想以奧運的精神去比賽，給他們樹立一個好的榜樣，展現良好的運動家精神。35歲的我，能在去年那段精彩經歷後再次站在這裡，我真的心懷感激。」

拿下首局的梅克爾最後仍不敵沙場老將周天成，賽後他也相當有風度，在個人Instagram限時動態上展現對周天成的尊敬，「我盡了自己最大的努力，但還是輸給更好也更有經驗的選手，給周天成至上最大的敬意，祝你決賽好運！」

