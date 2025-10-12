自由電子報
國聯冠軍賽》大谷打擊率0.056！道奇主帥盼反省：這樣贏不了世界大賽

2025/10/12 07:45

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇闖進國聯冠軍賽，目前正好整以暇等待釀酒人與小熊打完分區生死戰，今天總教練羅伯斯（Dave Roberts）線上受訪，談到上個系列賽表現不佳的日本巨星大谷翔平，也說出重話，直言希望他能有所反省。

大谷翔平目前季後賽27打數僅敲4安包含2轟，打擊率0.148，攻擊指數0.603；他在分區賽更陷入大低潮，18打數只敲1安，沒有長打，苦吞9次三振，打擊率0.056，攻擊指數0.206。

費城人在分區賽接連用桑契斯（Cristopher Sánchez）、盧薩多（Jesús Luzardo）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）三大左投伺候大谷。羅伯斯表示，大谷在外卡戰對紅人夯出2轟，狀態不差，「但分區賽，對手當然會盡全力讓他打不到球，而他首打席的第一球就去追打壞球揮空，我認為那個打席就決定了系列賽的走向。」

羅伯斯直言，大谷在例行賽時並未如此遭到左投壓制，「各隊面對翔平時，肯定會盡可能派左投上來。不過我希望他能回顧上個系列賽，反省自己揮太多好球帶以外的球，反而在好球帶內的球卻又過於消極。」

羅伯斯最後補充：「他需要提升打席的內容，我們全隊都得變得更好，我希望打擊教練和他都能從那個系列賽學到教訓，並加以改善。」、「以那樣的表現，我們是沒辦法在世界大賽贏球的，正因如此我期盼他做出調整，我們全隊都對他抱有期待。」

