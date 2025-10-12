美聯冠軍賽》不是華裔強投Woo！水手G1先發人選出爐 強碰藍鳥王牌

布萊恩．沃。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕水手昨與老虎在分區賽G5生死戰惡鬥15局，最終靠著波蘭柯（Jorge Polanco）再見安打解救眾生，也幫助水手闖進睽違24年美聯冠軍賽，將強碰頭號種子藍鳥。昨天藍鳥率先公布先發，今天水手也開牌。

水手昨天與老虎惡鬥15局，創下史上最長局數的季後生死戰紀錄，除了先發的柯比（George Kirby）以外，也在比賽後段用掉吉爾伯特（Logan Gilbert）與卡斯提洛（Luis Castillo），一場比賽就狂傷輪值三大明星強投。

水手血戰5場，歷經千辛萬苦晉級美聯冠軍賽，藍鳥則是從9日淘汰洋基後就好整以暇，雙方將於明天正式展開G1交手。藍鳥昨天率先公布先發投手，由王牌高斯曼（Kevin Gausman）掛帥；水手在只休息一天之下，今宣布G1派出分區賽G5唯一沒登場的先發米勒（Bryce Miller）。

水手華裔明星王牌布萊恩．沃（Bryan Woo）因右側胸肌發炎傷勢，無緣進入分區賽26人名單。根據消息人士指出，布萊恩．沃預計將會進入水手美聯冠軍賽26人名單，但G1不會以任何形式上場，而球團今天將與布萊恩．沃再次進行會診，確認他的恢復狀況。

米勒。（資料照）

高斯曼。（美聯社）

