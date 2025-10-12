自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

美聯冠軍賽》不是華裔強投Woo！水手G1先發人選出爐 強碰藍鳥王牌

2025/10/12 08:33

布萊恩．沃。（資料照）布萊恩．沃。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕水手昨與老虎在分區賽G5生死戰惡鬥15局，最終靠著波蘭柯（Jorge Polanco）再見安打解救眾生，也幫助水手闖進睽違24年美聯冠軍賽，將強碰頭號種子藍鳥。昨天藍鳥率先公布先發，今天水手也開牌。

水手昨天與老虎惡鬥15局，創下史上最長局數的季後生死戰紀錄，除了先發的柯比（George Kirby）以外，也在比賽後段用掉吉爾伯特（Logan Gilbert）與卡斯提洛（Luis Castillo），一場比賽就狂傷輪值三大明星強投。

水手血戰5場，歷經千辛萬苦晉級美聯冠軍賽，藍鳥則是從9日淘汰洋基後就好整以暇，雙方將於明天正式展開G1交手。藍鳥昨天率先公布先發投手，由王牌高斯曼（Kevin Gausman）掛帥；水手在只休息一天之下，今宣布G1派出分區賽G5唯一沒登場的先發米勒（Bryce Miller）。

水手華裔明星王牌布萊恩．沃（Bryan Woo）因右側胸肌發炎傷勢，無緣進入分區賽26人名單。根據消息人士指出，布萊恩．沃預計將會進入水手美聯冠軍賽26人名單，但G1不會以任何形式上場，而球團今天將與布萊恩．沃再次進行會診，確認他的恢復狀況。

米勒。（資料照）米勒。（資料照）

高斯曼。（美聯社）高斯曼。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中