體育 競技運動 羽球

北極賽》無緣連2年爭冠！依瑟儂批評「線審Bad」：有些事無法掌控...

2025/10/12 09:50

〔體育中心／綜合報導〕泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）昨在超級500系列北極羽球公開賽女單4強的「泰國內戰」，以26：28、18：21不敵布莎南（Busanan Ongbamrungphan）。賽後依瑟儂疑似不滿線審判決，直接在Instagram上表達不滿。

依瑟儂在上屆4強打敗日本新星宮崎友花，不過最終在決賽不敵中國好手韓悅；今年依瑟儂捲土重來，8強打敗台灣好手邱品蒨再度殺進4強，但最後還是功虧一簣，敗給同胞布莎南，無緣連2年闖進決賽。

賽後依瑟儂似乎不滿線審判決，直接在IG限時動態上打出「Line judge」並在後面加上3個倒讚符號，不過她也向同胞致意：「布莎南打得很棒！祝妳決賽好運！」

冷靜過後，依瑟儂發文表示：「這次比賽，我覺得自己準備得非常充分。不過今天比賽過程中，場上仍有一些很重要的事情，是我無法掌控的。但我盡量克制自己，我曾一度失去心態、情緒過於激動，但正如你們所見，我的對手也同樣準備充足。感謝一直以來為我加油、支持我的球迷，也感謝你們仍然相信我，下週比賽見！」

依瑟儂賽後在IG限動批評線審。（取自依瑟儂IG）依瑟儂賽後在IG限動批評線審。（取自依瑟儂IG）

