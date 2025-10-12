自由電子報
MLB》當年拒絕48億、如今又想要7年大約！美媒分析阿隆索市場行情

2025/10/12 10:14

阿隆索。（資料照）阿隆索。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大撒幣的大都會今年無緣季後賽，重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）也跳出合約，連續第2年進入自由市場。根據《紐約郵報》報導，阿隆索預計將尋求一份至少7年的大約。

阿隆索曾在2023年拒絕大都會開出的7年1.58億美元（約新台幣48億）合約，上個休季成自由球員，以2年5400萬美元重返大都會。如今阿隆索再度跳出合約成自由身，不過《MLBTR》認為，如果阿隆索最後能夠如願以償拿到7年合約，將會令人感到意外，因為7年約將涵蓋阿隆索31至37歲的球季，以一位防守能力有限的強打來說實屬罕見。

《MLBTR》以道奇MVP佛里曼（Freddie Freeman）為例，儘管佛里曼的合約涵蓋到37歲，但他是MVP得主與準名人堂球星，若要說阿隆索也有這種等級實在牽強。而事實上，很少有一壘手能獲得如此長的大約，高德施密特（Paul Goldschmidt）當年與紅雀簽5年1.3億美元，合約涵蓋至36歲，歐森（Matt Olson）與勇士簽8年1.68億美元，合約涵蓋至35歲，但上述兩人都是金手套得主；反觀阿隆索防守偏弱。

阿隆索的經紀人是波拉斯（Scott Boras），旗下球員還有希米恩（Marcus Semien）和查普曼（Matt Chapman），兩人都曾簽下與阿隆索期望薪資相近的合約，但《MLBTR》點出，希米恩簽約時是游擊手，查普曼則是金手套三壘手，防守越靠近中線價碼就越高，薪資門檻也會遠超一壘手。

不過《MLBTR》認為，就算阿隆索拿不到7年合約，預計他今年在自由市場仍會大豐收，因為他不再受限於合格報價，加上他今年再度全勤出賽，繳出141的wRC+追平生涯次高。《MLBTR》指出，阿隆索今年冬天至少要簽下一張5年1.075億美元合約，才有辦法追上2023年那張大約，以目前情勢，幾乎能確定阿隆所能達成此目標。

