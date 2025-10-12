美聯冠軍賽》60轟全壘打王羅里是「藍鳥噩夢」！對方王牌誓言封鎖他

羅里。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕水手昨天與老虎血戰15局晉級美聯冠軍賽，即將面對頭號種子藍鳥。有趣的是，今年猛夯60轟的大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh），多年來一直是藍鳥隊的「噩夢」。

根據大聯盟官網水手隨隊記者克雷默（Daniel Kramer）報導，羅里過去4年對上藍鳥26場比賽（包含季後賽）敲出11轟、攻擊指數高達1.062；而在藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre），羅里表現更為驚人，56打席打擊三圍.300/.375/.820，攻擊指數1.195，猛夯8轟、2支二壘安打與17分打點，其長打率與攻擊指數在至少56打席的球員中，皆為球場歷史最高，堪稱藍鳥殺手。

被問及為何在藍鳥主場表現如此出色，羅里表示：「沒什麼特別原因，這是座很棒的城市，球場也很不錯，他們也是支實力堅強的球隊。我總是很期待與他們對決，比賽會很有趣。」

羅里最令藍鳥球迷心痛的時刻，莫過於2022年美聯外卡賽，當時南鳥自2016年後首度闖進季後賽，氣勢如虹的他們卻被水手直落二淘汰，其中在G2更遭一度落後7分的水手，上演季後賽史上第2大逆轉勝。而羅里當時在G1首局就開轟，G2第8局敲出二壘安打，並跑回致勝分，當時還只是羅里第一個完整大聯盟球季。

此外，水手與藍鳥間的交手也帶點火藥味。藍鳥總教練施耐德（John Schneider）曾在2024年4月兩隊交手，羅里在10局上開轟後表示，只要投手有投好，羅里並不難對付；今年4月，羅里也和藍鳥投手貝里歐斯（José Berríos）因暗號問題而爆發口角，造成雙方清板凳。

雙方將於明天正式展開G1對決，藍鳥將派出王牌高斯曼（Kevin Gausman）掛帥，而他正是2022年外卡G2的先發投手。對於將再度與羅里碰頭，高斯曼表示：「他今年太猛了，以捕手這麼困難的位置，加上左右開弓，還能出賽這麼多場真的很驚人。但我對自己也有信心，我知道自己有能力，也曾讓他出局過。接下來就看怎麼配球，讓他失去平衡。」

