自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA熱身賽》「旗子哥」繳11分 小波爾砍20分率黃蜂擊退獨行俠

2025/10/12 11:18

佛拉格。（美聯社）佛拉格。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕黃蜂今天在熱身賽迎戰獨行俠，小波爾（LaMelo Ball）和布里吉斯（Miles Bridges）都繳出20分，率隊以120：116獲勝，總算止敗。

獨行俠在首場熱身賽擊敗衛冕軍雷霆，今天則是在主場碰上熱身賽吞下2連敗的黃蜂。獨行俠上半場團隊命中率52.4%，陣中狀元「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）半場繳出11分、3籃板、4助攻、3阻攻全能表現，K.湯普森（Klay Thompson）拿下11分，半場打完仍以59：61些微落後。

黃蜂方面，布里吉斯半場打完已經繳出18分、10籃板。易籃後，黃蜂一度將領先擴大到雙位數，但獨行俠也不甘示弱持續緊追，帶著7分落後進入決勝節，不過，黃蜂在決勝節很快討回雙位數優勢，也擋下對手的反擊，熱身賽勝場總算開張。

黃蜂今天先發5人得分皆上雙，布里吉斯攻下20分、11籃板，小波爾也貢獻20分、6助攻；獨行俠方面，湯普森三分球7投4中拿下全隊最高14分，佛拉格繳出11分、3籃板、4助攻、3阻攻，但美中不足的是吞了5犯，A.戴維斯（Anthony Davis）攻下12分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中