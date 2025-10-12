NBA熱身賽》「旗子哥」繳11分 小波爾砍20分率黃蜂擊退獨行俠

佛拉格。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕黃蜂今天在熱身賽迎戰獨行俠，小波爾（LaMelo Ball）和布里吉斯（Miles Bridges）都繳出20分，率隊以120：116獲勝，總算止敗。

獨行俠在首場熱身賽擊敗衛冕軍雷霆，今天則是在主場碰上熱身賽吞下2連敗的黃蜂。獨行俠上半場團隊命中率52.4%，陣中狀元「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）半場繳出11分、3籃板、4助攻、3阻攻全能表現，K.湯普森（Klay Thompson）拿下11分，半場打完仍以59：61些微落後。

黃蜂方面，布里吉斯半場打完已經繳出18分、10籃板。易籃後，黃蜂一度將領先擴大到雙位數，但獨行俠也不甘示弱持續緊追，帶著7分落後進入決勝節，不過，黃蜂在決勝節很快討回雙位數優勢，也擋下對手的反擊，熱身賽勝場總算開張。

黃蜂今天先發5人得分皆上雙，布里吉斯攻下20分、11籃板，小波爾也貢獻20分、6助攻；獨行俠方面，湯普森三分球7投4中拿下全隊最高14分，佛拉格繳出11分、3籃板、4助攻、3阻攻，但美中不足的是吞了5犯，A.戴維斯（Anthony Davis）攻下12分。

