體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》盼山本由伸搭配史密斯以外的捕手？昔日監督：我的心願

2025/10/12 11:48

山本由伸與史密斯。（資料照）山本由伸與史密斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸日前在國聯分區賽面對費城人，先發4局失3分遭KO。隨著道奇闖進國聯冠軍賽，山本的昔日歐力士監督、現任特別顧問的中嶋聰，今天也在節目上點名期望接下來與山本搭配的捕手。

山本由伸在國聯分區賽G3僅投4局失3分退場，最終道奇敗給費城人，也是系列賽唯一1敗。該場山本久違與傷癒歸隊不久的明星捕手史密斯（Will Smith）搭檔，談到當天山本的狀態，中嶋聰表示：「我覺得並不算差，雖然史密斯是固定先發捕手，但我之前觀察山本和羅特維特（Ben Rortvedt）的組合表現非常好，所以我希望山本能和羅特維特搭配，這是我自己的心願。」

道奇在今年交易大限前透過三方交易將羅特維特納入麾下，而他在例行賽首度與山本由伸搭配，是在9月6日對金鶯之戰，當天山本一度投出8.2局無安打，之後山本連續2次先發，都由羅特維特蹲捕。兩人在今年例行賽的成績，山本3戰投21局送出27K只失2分，防禦率0.86。

回顧道奇另外兩位捕手與山本的搭配，山本與史密斯在8月11日對天使之戰4.2局失6分後，大部分就改由新秀拉辛（Dalton Rushing）來搭配。本季例行賽，山本與史密斯搭配20場，109.2局飆120K失37分，防禦率3.04；山本與拉辛搭配6場，38局44K失7分，防禦率1.66。

中嶋聰也透露，自己在山本歐力士時期，就固定由若月健矢與他搭配，「不是說山本先發一定要由誰來蹲捕，我只是覺得他跟這個捕手搭起來，投得比較順。」

山本由伸與羅特維特。（資料照）山本由伸與羅特維特。（資料照）

