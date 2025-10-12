MLB季後賽》無緣對決大谷、山本與朗希！鈴木誠也紀錄1轟遺憾吐真言

鈴木誠也。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在國聯分區賽G5生死戰以1：3不敵釀酒人，無緣晉級國聯冠軍賽，日本重砲鈴木誠也在2局上敲出追平陽春砲，成為小熊全場唯一得分，賽後他坦言，自己現在心情尚未平復。

釀酒人1局下靠著捕手（William Contreras）陽春砲先馳得點，鈴木誠也2局上還以顏色，面對剛接替登板的釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）的101.4英哩速球，以105英哩初速夯出中右外野追平陽春砲，追平大聯盟季後賽史上最快球速開轟紀錄。

此外，鈴木誠也今年季後賽敲3轟，成為繼松井秀喜（2004年、2009年兩度）與大谷翔平（2024年）之後，史上第3位在單一季後賽敲出3轟的日本球員，也是第一位在季後賽進行到分區賽階段，就敲出3轟的日本球員。

然而鈴木誠也孤掌難鳴，小熊全場就只靠他的陽春砲得到1分，釀酒人後續又靠著范恩（Andrew Vaughn）與圖榮（Brice Turang）兩發陽春砲奠定勝基。賽後受訪時，鈴木誠也表示：「現在心情還沒整理好，很難多說什麼。不過這是一個讓我學到許多寶貴經驗的球季，也讓我看清許多需要改進的課題，希望從休季開始就好好準備，把這份遺憾，在明年討回來。」

6局下小熊一度有著無人出局一二壘有人攻勢，不過塔克（Kyle Tucker）先吞三振，接著鈴木誠也敲出初速101.6英哩內野強勁平飛球出局，隨後哈普（Ian Happ）再吞1K讓小熊無功而返。「只靠全壘打沒意義，如果那個得點圈的打席能再多敲一安，結果或許會不同。」鈴木誠也語氣中充滿著懊悔。

鈴木誠也今年例行賽敲出32轟，刷新大聯盟日本右打者單季最多轟紀錄，今天再度開轟，可惜小熊仍遭到淘汰。另外，小熊日本強投今永昇太今天在牛棚待命，卻苦無上場機會，兩人也無緣晉級國聯冠軍賽對決道奇，與同胞大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希上演「日本內戰」。

