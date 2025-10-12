MLB季後賽》生死戰坐板凳！今永昇太感嘆快投不動了：今年很痛苦...

今永昇太。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在國聯分區賽G5生死戰1：3不敵釀酒人，無緣晉級國聯冠軍賽。小熊日本強投今永昇太今天在牛棚待命，卻始終苦等不到上場機會，球季就黯然結束。回顧今年，今永坦言逐漸意識到，自己已經快要投不動了。

今永昇太今年季後賽出賽2場，累積6.2局投球，被敲8安包含3轟，失掉6分，防禦率8.10。賽前小熊就透露今天投手群全體待命，而今永也在2局下就開始熱身，第4局還進行傳接球，然而最後還是沒有登板機會。賽後他表示：「如果要上，應該是比賽前段，因為對手鋸齒打線，所以我們早就知道很難確定具體上場時機。」

沒能等到自己上場，球季就這樣畫下句點，今永自責：「無論是例行賽最後階段或是季後賽，我都沒能幫上太多忙。例行賽靠的是球技，季後賽則是要能卯足全力。像先發投手如果只能丟短局數，應該要能飆到94、95英哩。雖然不只是球速問題，但我覺得我都沒能做到，例行賽與季後賽是截然不同的世界，這就是我現在的課題。」

臉上掛著沉重的神情，今永昇太談起自己的危機意識，「老實說，我確實開始感受到自己漸漸投不太動了，這不是感覺，而是數據會說話。如果不能變成全新的自己，恐怕難以在這世界生存下去，所以我必須要繼續刻苦訓練，強化身體與能力，讓自己成為那樣的人。」

今永昇太進一步表示：「一年有162場比賽，如果全部打到最後要再加20幾場季後賽，一直到世界大賽，我的體力真的不夠。這次我深刻體會到了，其他大聯盟選手在9月、10月所展現出的眼神完全不同。這幾個月我深刻感受到，自己還無法與那些真正全力以赴的大聯盟球員匹敵。這是很寶貴的經驗，既然經歷過了，接下來就該思考，要如何擊敗那樣的對手，我從今天回家路上就該開始想要怎麼做。」

回顧今年受傷、防禦率、三振率與挨轟率都退步的球季，今永昇太坦言：「這一整年都很痛苦，我試著想找到突破點，但最後什麼都找不到。身為球員我真的表現不好，但我的人格沒有崩壞。為了再度成為一個好球員，現在這種艱辛的時刻一定會有人看著我，這時候的反應才是身而為人最重要的。逃避很簡單，但我不會逃，我會選擇面對。」

今永也給予自己期許，「如果能成為那種不受外在因素影響，還是能夠主宰比賽的球員，那對球隊來說會是很大的助力。希望我自己能一步步解除自己的限制，完全將潛力發揮出來。」

