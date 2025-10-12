自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA熱身賽》明日勇湖大戰星度打折 柯瑞、巴特勒都預計不打

2025/10/12 14:17

柯瑞。（資料照，路透）柯瑞。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「勇湖大戰」第2場熱身賽明天登場，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）透露可能陣容，他表示，柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、哈佛德（Al Horford）和穆迪（Moses Moody）預計都不會上場，加上湖人一哥詹姆斯（LeBron James）早已確定缺陣，星度和討論度也受到影響。

勇士新賽季熱身賽收下2連勝，但陣容偏年長，考量資深球員的身體狀況，第3場和湖人一戰預計有多名球員不會上陣，除了先前就已宣布缺席的巴特勒外，柯瑞、哈佛德和穆迪都不會打。

柯爾告訴ESPN，柯瑞有些受傷的狀況，預計會讓他等到下一場和拓荒者的比賽才會回歸；至於穆迪則因為小腿傷勢預計會先讓他休息，而他也會接受MRI詳細檢查，但目前球隊評估狀況並不嚴重。

因為原本的先發幾乎都休兵，目前推測明天勇湖一戰的勇士先發陣容為波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、希爾德（Buddy Hield）、D.格林（Draymond Green ）、庫明加（Jonathan Kuminga）和波斯特（Quinten Post）。

