MLB》接棒道奇大嫂團領袖？日媒從大谷妻子的拍照站位看端倪

道奇大嫂團在季後賽分區系列賽第4戰合照，大谷妻子真美子站在後排並穿上大谷17號上衣。（取自IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇將從後天（14日）起和釀酒人展開7戰4勝制的國聯冠軍賽，是否由當家巨星大谷翔平掛帥首戰先發尚未確定，但他的妻子真美子在分區系列賽3、4戰道奇主場賽事都有到場並加入「大嫂團」合照，則因特殊站位引發關注，日媒《女性自身》還引用駐美日本記者的說法指出，「克蕭的夫人艾倫似乎希望未來能由真美子『接棒』，成為大嫂團的領袖。」

大谷和曾為日本女籃隊國手的真美子在去年2月結婚，並於今年4月迎接寶貝女兒到來，而真美子在女兒出生後鮮少公開亮相，在剛結束的季後賽分區系列賽，她就因「育兒優先」未前往客場觀戰。因此在道奇出征費城人的分區賽1、2戰時，她未出現在「大嫂團」例行的應援合照中，但3、4戰回到道奇主場時，就在照片中出現她的身影，第4戰她更穿上大谷背號17號的上衣亮相。

請繼續往下閱讀...

但引發《女性自身》關注的是分區賽第3戰合照，因為身高180公分的真美子個子較高，通常都站在最後一排，但在這張照片中她則身體微蹲站在第二排，而在她前方的女士正是克蕭妻子艾倫。艾倫和克蕭育有3兒1女，目前正懷著第5胎，而由於克蕭將在季後結束在道奇的18年生涯，她即使有孕在身，也跟著遠征替丈夫加油，該名駐美日本記者也說，「艾倫十分讚賞真美子，認為她參與大嫂團活動的舉止優雅得體，對孩子們的態度也很真誠，都令她很感動。」

文中引用該記者說法，指出由於克蕭將退休，這次季後賽將是艾倫最後一次參加大嫂團活動，而傳統上，大嫂團的領袖通常由球隊核心球員的妻子擔任。艾倫長年協助球團活動、舉辦球團職員生日會，更為懷孕球員妻子辦寶寶派對，而由於大谷和道奇的合約至2033年，該記者認為艾倫似乎希望由真美子來「接棒」，成為大嫂團的新領袖。

道奇大嫂團在季後賽分區系列賽第3戰合照，大谷翔平妻子真美子在第二排左邊數來第2位，前方是克蕭妻子艾倫。（取自IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法