自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》接棒道奇大嫂團領袖？日媒從大谷妻子的拍照站位看端倪

2025/10/12 14:39

道奇大嫂團在季後賽分區系列賽第4戰合照，大谷妻子真美子站在後排並穿上大谷17號上衣。（取自IG）道奇大嫂團在季後賽分區系列賽第4戰合照，大谷妻子真美子站在後排並穿上大谷17號上衣。（取自IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇將從後天（14日）起和釀酒人展開7戰4勝制的國聯冠軍賽，是否由當家巨星大谷翔平掛帥首戰先發尚未確定，但他的妻子真美子在分區系列賽3、4戰道奇主場賽事都有到場並加入「大嫂團」合照，則因特殊站位引發關注，日媒《女性自身》還引用駐美日本記者的說法指出，「克蕭的夫人艾倫似乎希望未來能由真美子『接棒』，成為大嫂團的領袖。」

大谷和曾為日本女籃隊國手的真美子在去年2月結婚，並於今年4月迎接寶貝女兒到來，而真美子在女兒出生後鮮少公開亮相，在剛結束的季後賽分區系列賽，她就因「育兒優先」未前往客場觀戰。因此在道奇出征費城人的分區賽1、2戰時，她未出現在「大嫂團」例行的應援合照中，但3、4戰回到道奇主場時，就在照片中出現她的身影，第4戰她更穿上大谷背號17號的上衣亮相。

但引發《女性自身》關注的是分區賽第3戰合照，因為身高180公分的真美子個子較高，通常都站在最後一排，但在這張照片中她則身體微蹲站在第二排，而在她前方的女士正是克蕭妻子艾倫。艾倫和克蕭育有3兒1女，目前正懷著第5胎，而由於克蕭將在季後結束在道奇的18年生涯，她即使有孕在身，也跟著遠征替丈夫加油，該名駐美日本記者也說，「艾倫十分讚賞真美子，認為她參與大嫂團活動的舉止優雅得體，對孩子們的態度也很真誠，都令她很感動。」

文中引用該記者說法，指出由於克蕭將退休，這次季後賽將是艾倫最後一次參加大嫂團活動，而傳統上，大嫂團的領袖通常由球隊核心球員的妻子擔任。艾倫長年協助球團活動、舉辦球團職員生日會，更為懷孕球員妻子辦寶寶派對，而由於大谷和道奇的合約至2033年，該記者認為艾倫似乎希望由真美子來「接棒」，成為大嫂團的新領袖。

道奇大嫂團在季後賽分區系列賽第3戰合照，大谷翔平妻子真美子在第二排左邊數來第2位，前方是克蕭妻子艾倫。（取自IG）道奇大嫂團在季後賽分區系列賽第3戰合照，大谷翔平妻子真美子在第二排左邊數來第2位，前方是克蕭妻子艾倫。（取自IG）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中