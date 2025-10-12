季後挑戰賽》自曝討厭「像兄弟那樣的豪門隊伍」 波賽樂總是支持挑戰者

波賽樂。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕樂天桃猿洋投波賽樂，昨季後挑戰賽首度登板，中繼1.2局無失分，是球隊最終逆轉的功臣之一。波賽樂過往在美職就有中繼經驗，今年例行賽也曾中繼過，他坦言很習慣。

波賽樂說，昨賽前就得知自己有可能中繼，而他過往也有經歷，「很習慣這樣的角色，加上滿場觀眾多，腎上腺素爆發，能讓我很快熱身好，進入比賽狀態。」

波賽樂坦言，若今天球隊持續將戰線延長，他認為全隊都準備好明天再戰，甚至連威能帝昨也說，若明天有需要時能夠登板。波賽樂說，韓職時期他很早就離隊，美職時期效力金鶯隊也沒有季後賽可打，背水一戰經驗應是很久以來第一次。

波賽樂曾在季末自家主場滿場狀態下，面對中信兄弟投6局失2分，優質先發但吞敗。提到兩場滿場登板的心情差別時，波賽樂自曝：「我是不喜歡兄弟啦，但他們球迷很多，那場很可能有一半是他們球迷。昨天我們的球迷更多、能量也更好。」

曾旅韓的波賽樂笑說，包括中職的中信兄弟、韓職的LG雙子，和美職的道奇與洋基隊，他都不大喜歡，他解釋：「我喜歡支持往上挑戰的underdog隊伍，大家比較不期待的那一方。」

波賽樂還聊到美職戰況，他認為釀酒人和水手戰力都不錯，而因為去年曾效力藍鳥隊，認識該隊不少人，也算是多一分支持，他笑說：「誰奪冠都好，就是不要道奇隊。」

