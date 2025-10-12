自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

季後挑戰賽》自曝討厭「像兄弟那樣的豪門隊伍」 波賽樂總是支持挑戰者

2025/10/12 15:00

波賽樂。（資料照，記者陳志曲攝）波賽樂。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕樂天桃猿洋投波賽樂，昨季後挑戰賽首度登板，中繼1.2局無失分，是球隊最終逆轉的功臣之一。波賽樂過往在美職就有中繼經驗，今年例行賽也曾中繼過，他坦言很習慣。

波賽樂說，昨賽前就得知自己有可能中繼，而他過往也有經歷，「很習慣這樣的角色，加上滿場觀眾多，腎上腺素爆發，能讓我很快熱身好，進入比賽狀態。」

波賽樂坦言，若今天球隊持續將戰線延長，他認為全隊都準備好明天再戰，甚至連威能帝昨也說，若明天有需要時能夠登板。波賽樂說，韓職時期他很早就離隊，美職時期效力金鶯隊也沒有季後賽可打，背水一戰經驗應是很久以來第一次。

波賽樂曾在季末自家主場滿場狀態下，面對中信兄弟投6局失2分，優質先發但吞敗。提到兩場滿場登板的心情差別時，波賽樂自曝：「我是不喜歡兄弟啦，但他們球迷很多，那場很可能有一半是他們球迷。昨天我們的球迷更多、能量也更好。」

曾旅韓的波賽樂笑說，包括中職的中信兄弟、韓職的LG雙子，和美職的道奇與洋基隊，他都不大喜歡，他解釋：「我喜歡支持往上挑戰的underdog隊伍，大家比較不期待的那一方。」

波賽樂還聊到美職戰況，他認為釀酒人和水手戰力都不錯，而因為去年曾效力藍鳥隊，認識該隊不少人，也算是多一分支持，他笑說：「誰奪冠都好，就是不要道奇隊。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中