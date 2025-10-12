自由電子報
NBA》波傑姆斯基想接班柯瑞成為球隊基石 勇士總管給正面回應

2025/10/12 15:24

波傑姆斯基與柯瑞。（資料照）波傑姆斯基與柯瑞。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）日前在受訪時表態，希望自己在柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）退休後，可以成為接班人，成為球隊基石。對於隊上年輕球員這樣的說法，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在接受《95.7 The Game》訪問時也給予正面回應，他認為，年輕人有這樣的雄心壯志很好，也是促使他進步的原因。

勇士波傑姆斯基在2023年選秀會上獲得勇士青睞，且新秀賽季就獲得重用，而面對勇士越來越老的陣容，波傑姆斯基認為，總是需要有人來接手這支球隊，而他也很希望自己未來能成為這個被信任的人。

對於波傑姆斯基的說法，鄧利維給予回應，「我們喜歡他的雄心壯志，這也是他表現出色的部分原因，」鄧利維接著說：「他相信自己，他每晚都上場展現自己的實力，我喜歡看到他這樣的表現。至於未來，這很難預測，我想無論是他或是我們隊上其他年輕球員，誰知道這些傢伙會變得多麼優秀，讓我們拭目以待！」

鄧利維不吝於表達對於這名球員的喜愛，「我們喜歡BP，過去幾年，他一直是我們球隊不可或缺的一部分，就像我們在第一、二輪選中的年輕球員一樣，我們對這支隊伍的年輕成員感到很滿意，但誰知道5年後這一切會是什麼樣子？我們只想先專注於今年，組成我們所能打造的最佳陣容，其他一切都會慢慢來。」

