自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全運會自由車》杜志濠公路賽個人計時三連霸 勝利獻給已逝隊友

2025/10/12 15:29

杜志濠（中）全運會公路賽個人計時賽三連霸。（全運會提供）杜志濠（中）全運會公路賽個人計時賽三連霸。（全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年雲林全國運動會自由車公路賽個人計時賽，台北市「濠小子」杜志濠以47分51秒的佳績完成三連霸壯舉，賽後特地把勝利與已在天堂的職業隊友分享。

瑞士26歲車手梅德（Gino Mader）今年6月中旬在環瑞士賽發生車禍不幸墜谷去世，同屬巴林勝利車隊的杜志濠相當不捨，如今返國參賽衛冕全中運之後，不忘把手指指向天空，「因為我想把這個勝利與榮譽，獻給過世的隊友Gino（梅德），去年我們在訓練營結緣，他帶給我許多啟發，由衷感謝並且懷念。」

「濠小子」也指出，巴林勝利車隊在風洞測試給予支持與協助，讓他飆出前所未有的速度，「這場比賽是很好的驗證，我非常滿意。」並隨即調整，備戰明天全長142公里、海拔總爬升3千多公尺的男子組公路賽。

本屆全運會公路賽男子組個人計時賽全長40公里，以雲林縣台78線高架道路為主要賽道，杜志濠以47分51秒強勢鍍金，均速50.165公里也締造生涯最佳，彭源堂、馮俊凱分別拿到銀、銅牌。

賽後「濠小子」表示，今年透過備戰場地賽的同時，運用能量轉換系統來訓練個人公路計時，「主要是去年生病回來後，心態調整比較好，更懂得享受比賽過程，每一場以突破自己的目標為主，很開心今天能達成！」

杜志濠締造三連霸時手指指向天空，把勝利分享給過世的隊友。（全運會提供）杜志濠締造三連霸時手指指向天空，把勝利分享給過世的隊友。（全運會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中