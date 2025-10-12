全運會自由車》杜志濠公路賽個人計時三連霸 勝利獻給已逝隊友

杜志濠（中）全運會公路賽個人計時賽三連霸。（全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年雲林全國運動會自由車公路賽個人計時賽，台北市「濠小子」杜志濠以47分51秒的佳績完成三連霸壯舉，賽後特地把勝利與已在天堂的職業隊友分享。

瑞士26歲車手梅德（Gino Mader）今年6月中旬在環瑞士賽發生車禍不幸墜谷去世，同屬巴林勝利車隊的杜志濠相當不捨，如今返國參賽衛冕全中運之後，不忘把手指指向天空，「因為我想把這個勝利與榮譽，獻給過世的隊友Gino（梅德），去年我們在訓練營結緣，他帶給我許多啟發，由衷感謝並且懷念。」

「濠小子」也指出，巴林勝利車隊在風洞測試給予支持與協助，讓他飆出前所未有的速度，「這場比賽是很好的驗證，我非常滿意。」並隨即調整，備戰明天全長142公里、海拔總爬升3千多公尺的男子組公路賽。

本屆全運會公路賽男子組個人計時賽全長40公里，以雲林縣台78線高架道路為主要賽道，杜志濠以47分51秒強勢鍍金，均速50.165公里也締造生涯最佳，彭源堂、馮俊凱分別拿到銀、銅牌。

賽後「濠小子」表示，今年透過備戰場地賽的同時，運用能量轉換系統來訓練個人公路計時，「主要是去年生病回來後，心態調整比較好，更懂得享受比賽過程，每一場以突破自己的目標為主，很開心今天能達成！」

