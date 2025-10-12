自由電子報
日職季後賽》火腿逆轉歐力士晉級決勝輪 將跟軟銀爭奪日本一門票

2025/10/12 16:29

火腿逆轉歐力士晉級決勝輪。（取自日本火腿官方X）火腿逆轉歐力士晉級決勝輪。（取自日本火腿官方X）

〔體育中心／綜合報導〕日職季後賽高潮系列賽首輪第2戰，聽牌的日本火腿8局下靠著洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）的帶有2分打點的致勝安打，以5：4逆轉擊敗歐力士，以2連勝晉級高潮系列賽決勝輪，對手將是洋聯冠軍軟銀。

歐力士主砲杉本裕太郎2局上就率先砲轟火腿強投北山亘基，敲出陽春砲助隊先馳得點，但火腿1局下就靠著水谷瞬的適時安打追平。紅林弘太郎3局上敲出超前3分砲，幫助歐力士取得4：1領先，但王牌投手宮城大彌表現不佳，第3局被清宮幸太郎擊出帶有2分打點的中外野三壘安打，火腿追到3：4一分落後。

宮城大彌此役僅投3局就退場，被敲5支安打失3分，另有5次三振和2次保送。北山亘基也沒有投滿5局，只先發4局被敲4支安打失4分，包括2發全壘打，投出4次三振。

火腿在8局下展開逆襲，萬波中正、矢澤宏太在2人出局後連續敲出安打，洋砲雷耶斯從岩嵜翔手中擊出帶有2分打點的超前安打，幫助火腿以5：4逆轉，齋藤友貴哉9局上火球連發守住勝利，火腿成功晉級高潮系列賽決勝輪，將與軟銀爭奪日本一門票。

