體育 棒球 日職

日職季後賽》蝦名達夫11局再見安打！橫濱氣走巨人挺進決勝輪

2025/10/12 17:48

橫濱以2連勝成功晉級決勝輪，對手將是央聯冠軍阪神虎。（取自橫濱官方X）橫濱以2連勝成功晉級決勝輪，對手將是央聯冠軍阪神虎。（取自橫濱官方X）

〔體育中心／綜合報導〕日職季後賽3戰2勝制的高潮系列賽首輪，央聯第2的橫濱DeNA與背水一戰的讀賣巨人纏鬥至第11局才分出勝負，蝦名達夫擊出再見安打，幫助橫濱以7：6險勝巨人，成功晉級高潮系列賽決勝輪。

橫濱今天推出洋投傑克森（Andre Jackson）掛帥先發，首局首打席就被巨人開路先鋒佐佐木俊輔敲出全壘打，中山礼都之後再擊出右外野3分砲，投手戶鄉翔征也擊出適時安打進帳1打點，巨人軍首局就灌進5分。

但未料下個半局戶鄉翔征也被打爆，佐野惠太和石上泰輝分別擊出右外野2分彈和左外野3分砲，一局也灌進5分扳平戰局。戶鄉翔征先發3局失5分，被敲6支安打，包括2發全壘打，沒有三振，投出1次保送；傑克森只投1局就退場，被敲6安失5分，有4分為責失分，也投出1次保送。

兩隊接下來就一路掛蛋至延長賽，巨人在11局上打破僵局，坂本勇人獲得敬遠，形成一三壘有人，歐可耶瑠偉選到四壞球保送，佐佐木俊輔在滿壘擊出適時安打，打回超前分。佐佐木俊輔此役繳出3安猛打賞，貢獻2分打點。

但橫濱未讓巨人開心太久，林琢真11局下先敲出追平安打，蝦名達夫在一三壘有人時擊出再見安打，以7：6氣走巨人，以2連勝成功晉級決勝輪，對手將是央聯冠軍阪神虎。

