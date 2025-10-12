高球》灣流菁英賽最後一輪俞俊安繳66桿 擁有台灣血統的蕭菲爾奪冠

俞俊安。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外好手俞俊安今在PGA灣流菁英賽最後一輪揮出4日來最佳的66桿，以總桿276桿獲得並列第20名，美國好手蕭菲爾（Xander Schauffele）以總桿265桿奪冠，進帳144萬美元獎金。

俞俊安本週轉戰在日本進行的灣流菁英賽，他在前3回合分別繳出69、68和73桿，排名一度下滑。今天最後一輪，俞俊安狀況不差，他在前9洞就抓下4隻小鳥，可惜轉場後在第12洞吞了柏忌，好在沒受太多影響，連續在第14、15洞進帳小鳥，最終以66桿繳卡。

請繼續往下閱讀...

美國好手蕭菲爾今天則是抓下8鳥、吞1柏忌，繳出64桿，以總桿265桿封王，這是他生涯第10座美巡冠軍，但是是他今年賽季首勝。值得一提的是，蕭菲爾擁有一半的台灣血統，他的媽媽陳秉彝是在日本長大的台灣人，後來到美國求學，嫁給德法混血的S.蕭菲爾（Stefan Schauffele），蕭菲爾在東京奧運奪金時也曾分享自己特殊的家庭背景。

另外，美國選手麥卡提（Matt McCarty）這回合表現可圈可點，他今天從第10洞出發，在最後9洞連續8洞都抓下小鳥，但可惜最後1洞吞下柏忌無法完美收尾，這回合他一共抓了12鳥，最終以單日最低60桿繳卡，並以總桿274桿獲得並列第14名。

蕭菲爾。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法