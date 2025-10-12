自由電子報
TPBL》馬建豪與U18隊友林彥廷相見歡 期待上演未在CBA實現的對決

2025/10/12 16:16

林彥廷（左）、馬建豪。（記者盧養宣攝）林彥廷（左）、馬建豪。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今迎來例行賽首戰，作客新莊體育館踢館衛冕軍國王，當家前鋒馬建豪因傷未能出賽，賽前和高中同梯好手林彥廷相見歡，期待未來同場對決。

馬建豪去年從CBA旅外回台重磅加盟夢想家，出賽33場平均貢獻14.9分、3.6籃板、2.1助攻，外線命中率34.6%，他在上季季後賽因和對手相撞，出現腹部肌肉撕裂傷勢，新賽季又因腳踝不適進入傷兵名單，他透露，出發屏東前一天在隊內練習時踩到隊友的腳，導致右腳踝扭傷，下週會到醫院進行檢查，應該無法趕上18日的主場開幕戰，希望能在29日客場出戰海神一役回歸。

馬建豪今賽前被捕捉到與新北國王生力軍林彥廷寒暄，分別來自松山高中和能仁家商的兩人過去曾一同入選U18國家隊，也先後赴中國CBA挑戰，不過當時在CBA沒有機會同場對決，效力北京紫禁勇士2季的林彥廷笑說，「他在江蘇的那一年我都在板凳，走了以後我才有機會。」不過今天因馬建豪受傷，兩人還是沒有機會交手，林彥廷表示，「有的是機會，現在才例行賽第一場。」

馬建豪。（記者盧養宣攝）馬建豪。（記者盧養宣攝）

