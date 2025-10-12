自由電子報
MLB》令和怪物大復活！ 道奇總監曝佐佐木朗希改變關鍵

2025/10/12 18:31

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希化身牛棚救世主，在季後賽展現驚人宰制力，表現令人驚艷，道奇農場投手總監希爾（Rob Hill）近日接受美媒《Dodgers Nation》專訪時，透露了讓佐佐木朗希改變的關鍵。

今年是佐佐木朗希旅美第一個賽季，季初前8場先發僅拿到1勝1敗、防禦率4.72，他在5月因右肩夾擠症候群進入傷兵名單。自9月下旬傷癒歸隊後，佐佐木朗希連2場後援好投，讓他進入球隊季後賽名單。

佐佐木朗希在今年季後賽戰場大顯神威，尤其是在國聯分區賽第四戰，霸氣後援3局無失分，表現完美讓費城人9上9下，成功封鎖對手火力，榮膺球隊晉級功臣。佐佐木朗希在季後賽已出賽4場，合計5.1局投球無失分，有2次救援成功，防禦率仍是完美的0，被打擊率僅0.059，每局被上壘率（WHIP）只有0.19。

佐佐木朗希在復健賽時一度失速，道奇農場投手總監希爾（Rob Hill）與其進行溝通和討論，試圖了解朗希的思考與習慣，他發現佐佐木朗希的失速跟「骨盆」有關，朗希在最佳狀態時，左腳進行高抬腿時，右膝會彎曲，這能夠產生「蓄力」，避免骨盆過早旋轉，也就是身體不會太早開掉，這能讓他將重心穩穩地放在踏出的左腳上，並將下半身產生的力量完整傳遞到指尖。

但佐佐木朗希今年的動作有所不同，他的右腳是筆直的，不再彎曲，這也使得他骨盆前傾，導致下半身的能量提前釋放、流失，最終造成球速下降。希爾與佐佐木朗希將投球動作成功修正，這也讓朗希找回球速和信心。

