全運會網球》曾俊欣率北市男團12連霸 1點未失強勢衛冕

曾俊欣（左2）率台北市完成全運會網球男團12連霸。（全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年雲林全國運動會網球男子團體賽落幕，「台灣一哥」曾俊欣率領台北市代表隊展現強大實力，強勢輾壓各隊一點未失過關斬將，今日金牌戰曾俊欣單打首點先以2個6：2輕取新北市白傑明，緊接著許育修／陳彥丞雙打6：4、6：2橫掃曹家凡／陳以軒，完成男團12連霸壯舉。

本屆全運會網球賽事在莿桐國中網球場進行，男團連續4屆上演「雙北爭金」，職業名將雲集的台北市展現強大戰力，本週ATP世界男單排名120的曾俊欣，無愧為當今台灣一哥，面對白傑明穩紮穩打，掌控底線節奏一路壓制，僅掉4局先馳得點；緊接著單雙打兼具的許育修與世大運國手陳彥丞合拍，同樣發揮默契直落二壓制曹家凡／陳以軒，連下2點助北市勇奪金牌。

兵多將廣的台北市男網隊自從民國92年起，近22年來已經連續12屆全運會團體賽稱霸，這也是曾俊欣自9月台維斯盃後重返國內出賽，雖然每天都得早起趕場、比賽又沒球僮協助撿球有點不習慣，這位職業好手自認臨場調整發揮得不錯，「難得大家一起回來為北市拚這面金牌，以賽代訓也算有所收穫。」

