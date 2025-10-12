自由電子報
TPVL》蒿吐鷺鷥！企排王者連莊力克天鷹 開季豪取5連勝

2025/10/12 18:58

吳宗軒。（台中連莊提供）吳宗軒。（台中連莊提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在企業排球聯賽締造三連霸的台中連莊在台灣職業排球聯盟（TPVL）連戰皆捷，今在主場出戰台鋼天鷹，陣中吳宗軒、施琅、漢佳三箭頭火力全開，最終以25：23、26：24、25：21直落三勝出，開季豪取5連勝續保不敗金身。

連莊副攻手吳宗軒表示，經過與其他三支球隊的交手後，彼此之間越來越熟悉，「這兩週主場比賽大家表現都很不錯，向心力也很強。開季首勝後成功把氣勢帶回主場，雖然這週兩場都有遇到逆風，但全隊始終保持不放棄的精神，和對手拚戰到最後一刻。」

針對今日對手台鋼天鷹，吳宗軒表示，對方洋將陣容完整，球員高大且經驗豐富，加上事前情蒐充分，「他們掌握的資訊比我們多，因此我們針對主要攻擊點設定攔網策略，攻擊手也嘗試更多突破；在攔防與發球端，也都有針對他們的弱點進行破壞。」

職排下週將因應全運會停賽一週，吳宗軒指出，球隊會針對場上缺失進行調整與修正，同時強調體能管理的重要性，「接下來的客場比賽就要面對南北奔波，體能調配與恢復都會是關鍵，我們會持續思考如何在緊湊的賽程中保持最佳狀態。」

施琅。（台中連莊提供）施琅。（台中連莊提供）

漢佳。（台中連莊提供）漢佳。（台中連莊提供）

