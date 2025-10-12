射箭聯賽》「風雷大戰」風佑築覺醒3連勝 新濠建設逆轉闖進總冠軍賽

風佑築拋開昨天陰霾，單日5戰全勝。（射箭協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025中華企業射箭聯賽12日在國立體育大學進行新濠建設與新北凱撒5戰3勝制的季後挑戰賽第二輪，前兩戰打成1平，今天一路鏖戰到決勝第五戰，最終新濠在被聽牌壓力下連拿兩場，繼首輪後再度完成逆轉，闖進年度總冠軍賽。

凱撒延續昨天G2氣焰，今天G3再接再厲，戴宇軒以6：2擊敗蔡明修拿下男單，黃立承／隋昀瑾以5：1吳侑恩／施孟君帶走混雙，戴宇軒／黃立承／傅詩貴的男團5：1蔡明修／潘桓烜／洪晟皓，總比分19：11提前結束，總戰績2：1聽牌。

不過年輕的新濠建設並未就此放棄，G4安排女團先行，果然風佑築／彭家楙／施孟君就以5：4加射獲勝，且風佑築的女單一掃昨日2連敗陰霾，今天連贏大學姐「雷母」雷千瑩3場，G4還是頂住壓力的加射獲勝，助隊逼進殊死戰G5。

G5輪到主場的新濠建設安排先由男單對決，雖然蔡明修繳出較多的3發十分箭，不敵戴宇軒的穩定發揮，讓凱撒6：2先下一城，混雙吳侑恩／施孟君加射不敵凱撒黃立承／隋昀瑾，連丟兩點。

第3點女單再次上演「風雷大戰」，昨日G1、G2皆由雷千瑩獲勝，但今天風佑築重整旗鼓拿下3連勝，隨後的女團、男團都穩住陣腳，分別以5：3、5：4驚險過關，闖進總冠軍賽。

「第3戰輸掉，大家都很有壓力，而且今天董事長有來關心，每個人都很想贏。」新濠教練陳能陞說：「不過這不是藉口，選手就是要克服各種情況，我跟他們說，只要把失誤降低，我們就有機會逆轉。」

陳能陞表示，今天雖然一度士氣低迷，重要時刻總有人跳出來貢獻，「（吳）侑恩頂上來很關鍵，他在我們最需要他的時候十分箭連發，對他來講也是很大的進步，（風）佑築慢慢適應個人賽的強度後也比較穩定了，還有（蔡）明修的持續輸出。雖然團隊跌跌撞撞，還是可以保持競爭力。」

吳侑恩在G5混雙搭配施孟君，個人射出5發十分箭，男團更是貢獻6支，確實相當關鍵。蔡明修今天男單對戴宇軒雖然1勝2敗，男團率隊拿下2勝，風佑築更是參與的5場比賽全部獲勝，每個人各司其職，造就精彩的逆轉勝。

另外，凱撒主力之一鄭祥輝這段期間在日本名古屋參加培訓，讓團隊少了重要戰力，無緣挑戰隊史第3冠。今天終於回神、獨攬24支十分箭的戴宇軒遺憾表示：「比賽就是這樣，今天狀態應該有找回6、7成，還是必須說大家辛苦了。」

由於下週部分選手將參加全運會，總冠軍賽將於10月25日在國體舉行，新濠將挑戰例行賽龍頭彰化銀行。

