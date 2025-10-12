自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

射箭聯賽》「風雷大戰」風佑築覺醒3連勝 新濠建設逆轉闖進總冠軍賽

2025/10/12 18:58

風佑築拋開昨天陰霾，單日5戰全勝。（射箭協會提供）風佑築拋開昨天陰霾，單日5戰全勝。（射箭協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025中華企業射箭聯賽12日在國立體育大學進行新濠建設與新北凱撒5戰3勝制的季後挑戰賽第二輪，前兩戰打成1平，今天一路鏖戰到決勝第五戰，最終新濠在被聽牌壓力下連拿兩場，繼首輪後再度完成逆轉，闖進年度總冠軍賽。

凱撒延續昨天G2氣焰，今天G3再接再厲，戴宇軒以6：2擊敗蔡明修拿下男單，黃立承／隋昀瑾以5：1吳侑恩／施孟君帶走混雙，戴宇軒／黃立承／傅詩貴的男團5：1蔡明修／潘桓烜／洪晟皓，總比分19：11提前結束，總戰績2：1聽牌。

不過年輕的新濠建設並未就此放棄，G4安排女團先行，果然風佑築／彭家楙／施孟君就以5：4加射獲勝，且風佑築的女單一掃昨日2連敗陰霾，今天連贏大學姐「雷母」雷千瑩3場，G4還是頂住壓力的加射獲勝，助隊逼進殊死戰G5。

G5輪到主場的新濠建設安排先由男單對決，雖然蔡明修繳出較多的3發十分箭，不敵戴宇軒的穩定發揮，讓凱撒6：2先下一城，混雙吳侑恩／施孟君加射不敵凱撒黃立承／隋昀瑾，連丟兩點。

第3點女單再次上演「風雷大戰」，昨日G1、G2皆由雷千瑩獲勝，但今天風佑築重整旗鼓拿下3連勝，隨後的女團、男團都穩住陣腳，分別以5：3、5：4驚險過關，闖進總冠軍賽。

「第3戰輸掉，大家都很有壓力，而且今天董事長有來關心，每個人都很想贏。」新濠教練陳能陞說：「不過這不是藉口，選手就是要克服各種情況，我跟他們說，只要把失誤降低，我們就有機會逆轉。」

陳能陞表示，今天雖然一度士氣低迷，重要時刻總有人跳出來貢獻，「（吳）侑恩頂上來很關鍵，他在我們最需要他的時候十分箭連發，對他來講也是很大的進步，（風）佑築慢慢適應個人賽的強度後也比較穩定了，還有（蔡）明修的持續輸出。雖然團隊跌跌撞撞，還是可以保持競爭力。」

吳侑恩在G5混雙搭配施孟君，個人射出5發十分箭，男團更是貢獻6支，確實相當關鍵。蔡明修今天男單對戴宇軒雖然1勝2敗，男團率隊拿下2勝，風佑築更是參與的5場比賽全部獲勝，每個人各司其職，造就精彩的逆轉勝。

另外，凱撒主力之一鄭祥輝這段期間在日本名古屋參加培訓，讓團隊少了重要戰力，無緣挑戰隊史第3冠。今天終於回神、獨攬24支十分箭的戴宇軒遺憾表示：「比賽就是這樣，今天狀態應該有找回6、7成，還是必須說大家辛苦了。」

由於下週部分選手將參加全運會，總冠軍賽將於10月25日在國體舉行，新濠將挑戰例行賽龍頭彰化銀行。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中