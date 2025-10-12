TPBL》後林書豪時代的國王還是好強！19分差打爆夢想家收2連勝

新北國王開季二連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在主場迎戰福爾摩沙夢想家，團隊多點開花，以112：93開季豪取2連勝，也讓對手主帥簡浩執教處女秀吞敗。

國王昨以10分差力克海神，今續戰只有2名洋將的夢想家，開賽就祭出高壓防守，首節逼出夢想家13次失誤，帶著37：21領先進入次節，接著靠傑登單節挹注12分，打完上半場以62：50領先夢想家。

新北國王傑登。（記者陳志曲攝）



易籃後，國王持續多點開花，單節拉出33：24的攻勢，夢想家仍疲於奔命，霍爾曼更一度出現把球撥進國王籃框的烏龍球，國王帶著21分的優勢進入決勝節，末節在勝負定調下也讓中鋒王柏智、新秀喬納森上陣，終場以19分差收下勝利。

國王此役團隊5人得分超過雙位數，傑登25分為全隊最佳，李愷諺、熊祥泰、林彥廷都有15分進帳，沃許本拿11分，林書緯9分、9助攻。

夢想家新任主帥簡浩今迎來執教處女秀，團隊出現多達29次失誤，霍爾曼32分、高柏鎧11分、替補上陣的林俊吉11分是本土最佳。

新北國王熊祥泰。（記者陳志曲攝）

新北國王林彥廷。（記者陳志曲攝）

新北國王林書緯。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家霍爾曼。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家林俊吉。（記者陳志曲攝）



