體育 棒球 中職

季後挑戰賽》黃子鵬好投、林子偉3打點 樂天大勝統一逼進最終戰

2025/10/12 19:18

樂天桃猿擊敗統一獅，季後挑戰賽扳成各2勝2敗的平手局面。（記者李惠洲攝）樂天桃猿擊敗統一獅，季後挑戰賽扳成各2勝2敗的平手局面。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕樂天桃猿黃子鵬力投5局失3分，並獲得打線強力支援，包括林子偉2安打、3打點，9:3大勝統一獅。樂天在季後挑戰賽2連勝，扳成各2勝2敗的平手局面，明天將在澄清湖球場進行最終決戰。

黃子鵬投到第6局無人出局退場，被擊出6支安打，投出3次三振、2次觸身球，沒有四壞球，拿下6月22日以來的第1勝，就是讓球隊在季後賽續命的重大勝利。

黃子鵬。（記者李惠洲攝）黃子鵬。（記者李惠洲攝）

第3局樂天率先上場的李勛傑四壞球上壘，余德龍觸擊造成捕手陳重羽傳二壘失誤，樂天連續兩個滾地球推進先馳得點，成晉偷點成內野安打攻佔滿壘，林子偉安打攻下２分，樂天3:0領先。

3局下統一林佳緯被觸身球，靠著陳傑憲安打上到三壘，林安可滾地球換回1分。

第4局樂天再度大舉進攻，宋嘉翔、李勛傑、林政華、林子偉、林泓育安打和成晉高飛犧牲打，打了一輪攻下5分，將比數拉開到8:1。

4局下統一林子豪擊出三壘打，許哲晏安打扳回1分。第6局蘇智傑安打、潘傑楷被觸身球，林子豪和許哲晏連續滾地球再換回1分，3:8落後。

第9局樂天梁家榮率先敲出二壘打，2出局後余德龍適時安打追加1分。

蒙德茲。（記者李惠洲攝）蒙德茲。（記者李惠洲攝）

林子偉。（記者李惠洲攝）林子偉。（記者李惠洲攝）

林政華。（記者李惠洲攝）林政華。（記者李惠洲攝）

林泓育。（記者李惠洲攝）林泓育。（記者李惠洲攝）

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

林子豪。（記者李惠洲攝）林子豪。（記者李惠洲攝）

許哲晏。（記者李惠洲攝）許哲晏。（記者李惠洲攝）

