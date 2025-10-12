北極賽》周天成3局拍下泰國勁敵完成2連霸！本季首冠入袋

周天成。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今在超級500系列北極羽球公開賽男單決賽，以21：11、13：21、21：19拍下泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），完成二連霸且收下本季首冠。

35歲的周天成去年在北極賽決賽擊敗印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）奪冠，今年要力拚衛冕，而他這一週打得有些艱辛，從首輪到4強戰都是打滿3局後勝出。尤其昨天的4強戰，小天因救球造成右手濺血，但他仍帶傷續戰，奮戰精神連對手的讚嘆。

世界排名第5的周天成今天要和排名第3、年僅24歲的勁敵昆拉武特爭冠，兩人過去6度交手，小天取得4勝優勢，且近期收下2連勝。

周天成今天開局靠著網前攻勢連續得分，取得4：1領先，隨後昆拉武特主動失誤較多，小天擴大到8：2，並率先拿下第11分。技術暫停後，小天趁著對方控球出問題陷入亂流之際，一口氣掃進7分，並以21：11先馳得點。

進入第2局，周天成兩度在網前失手，加上兩次回擊出界，陷入0：4落後，他在調整好節奏後扣殺得分，持續緊咬；技術暫停後，昆拉武特攻勢轉趨犀利，小天也因體力下滑失誤增加，最終以13：21讓出。

周天成在決勝局雖一度領先，但昆拉武特展現出色防守實力，並在技術暫停後迎頭趕上，雙方你來我往，小天一次進攻得手後，他激動地怒吼為自己打氣，取得18：16領先，可惜隨後小天殺球出界，加上球拍斷線，被對手追成19平，但他很快回穩，率先出現冠軍點，以21：19勝出。

