季後挑戰賽》兩場關鍵戰合計5安4打點！林子偉有信仰做後盾

林子偉。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕樂天桃猿首戰敗給統一獅，讓獅隊搶得聽牌先機，兩場背水一戰壓力下，樂天卻連搶兩勝。其中，美職資歷歸國的林子偉展現價值，昨單場3安猛打賞、今單場雙安且打下3分打點，兩戰合計5安、4打點。

今天林子偉3分打點表現，奪下單場MVP。且因應他例行賽面對獅隊洋投蒙德茲打擊率高達4成38，今林子偉被安排在第3棒。

請繼續往下閱讀...

談到被排在第3棒，林子偉說：「其實對我來講，只要全力以赴就好，不管打第3棒、6、7、8、9棒都一樣，這是團隊不是個人的比賽。今天大家都做得很好。」

林子偉坦言：「雖然都有準備比賽，但很感謝信仰，感謝上帝給的力量。這兩場感覺更安定、更有安全感。有壓力，但覺得越輕鬆越好。不管面對什麼情況，想清楚策略、做好攻擊。」

談到球隊面臨背水一戰的氣氛，林子偉說，其實氣氛反而輕鬆，畢竟輸一場就賽季結束。林子偉也提到，老大哥林泓育、隊長林立，不時會與全隊精神喊話，提升士氣。

明天面臨系列賽最終戰，林子偉說：「非常感謝支持桃猿的球迷，希望大家繼續支持。明天是最後一場，希望球迷再幫我們加油。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法