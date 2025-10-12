TPBL》後林書豪時代國王新少主誕生？ 林彥廷、熊祥泰攻守俱佳技驚四座

熊祥泰和林彥廷。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今以112：93輕取福爾摩沙夢想家，開季收下2連勝，其中兩位生力軍林彥廷、熊祥泰這兩戰都有不俗發揮，今晚雙雙攻下15分，與32歲後衛李愷諺並列本土最佳。

台裔前鋒熊祥泰昨初登場就拿下12分，在本土球員中僅次一哥林書緯，此役馬上被擺進先發陣容，攻防兩端依舊表現亮眼，外線6投4中，挹注15分，另有4抄截。

請繼續往下閱讀...

熊祥泰表示，昨天上場前還有點緊張，但經過昨天的比賽後，今天改以先發上陣，從教練團與隊友那裡得到很多信心，「我希望從防守端注入能量，打得愈來愈好。」

對於讓熊祥泰先發登場，總教練約翰表示，先發名單都會針對對手進行調整，「我其實不太在意先發是誰，會針對對位做決定，希望球員從替補端也能帶來能量。」

旅外回台的林彥廷今替補上陣攻下15分、傳出5助攻，正負值18僅次洋將沃許本，他表示，加入國王後擔任控球，期許自己在組織上更勇敢，也希望能做到教練要的防守強度，「我自己也想把（防守）做得更好，因為不管到哪個層級，防守都是很重要的，防守達到教練要求是基本，進攻上也要更具侵略性。」

