自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》後林書豪時代國王新少主誕生？ 林彥廷、熊祥泰攻守俱佳技驚四座

2025/10/12 20:39

熊祥泰和林彥廷。（記者陳志曲攝）熊祥泰和林彥廷。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今以112：93輕取福爾摩沙夢想家，開季收下2連勝，其中兩位生力軍林彥廷、熊祥泰這兩戰都有不俗發揮，今晚雙雙攻下15分，與32歲後衛李愷諺並列本土最佳。

台裔前鋒熊祥泰昨初登場就拿下12分，在本土球員中僅次一哥林書緯，此役馬上被擺進先發陣容，攻防兩端依舊表現亮眼，外線6投4中，挹注15分，另有4抄截。

熊祥泰表示，昨天上場前還有點緊張，但經過昨天的比賽後，今天改以先發上陣，從教練團與隊友那裡得到很多信心，「我希望從防守端注入能量，打得愈來愈好。」

對於讓熊祥泰先發登場，總教練約翰表示，先發名單都會針對對手進行調整，「我其實不太在意先發是誰，會針對對位做決定，希望球員從替補端也能帶來能量。」

旅外回台的林彥廷今替補上陣攻下15分、傳出5助攻，正負值18僅次洋將沃許本，他表示，加入國王後擔任控球，期許自己在組織上更勇敢，也希望能做到教練要的防守強度，「我自己也想把（防守）做得更好，因為不管到哪個層級，防守都是很重要的，防守達到教練要求是基本，進攻上也要更具侵略性。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中