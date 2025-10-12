網球》史上排名最低大師賽冠軍！摩納哥黑馬瓦舍羅逆轉勝表哥

瓦舍羅大逆轉法國表哥林德克內奇，勇奪上海男網賽冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界男單排名204的瓦舍羅（Valentin Vacherot），周日以4：6、6：3、6：3大逆轉法國表哥林德克內奇（Arthur Rinderknech），從會外賽殺入的摩納哥超級黑馬爆冷到底，不但勇奪上海男網賽冠軍，也是史上排行最低的ATP千分等級大師賽贏家。

「剛才發生的事簡直太不真實。我完全不知道到底怎麼了，甚至無法確定是否在做夢，這太瘋狂了。」史上第3回大師賽由兩位非種子爭冠，瓦舍羅韌性十足，挾著4強扳倒塞爾維亞傳奇巨星喬科維奇（Novak Djokovic）的氣勢，「表兄弟決戰」歷經3盤拉鋸，後來居上強壓2018年曾在美國德州農工大學一起打球的林德克內奇，「比賽肯定會有人輸球，但我認為今天其實有兩個贏家，並且由一個家庭獲得最後勝利，在職業網球運動來說，這是非常神奇的故事。」

26歲的瓦舍羅大器晚成，原本多以較低層級挑戰賽為主，如今卻在上海異軍突起，包括會外賽連贏9場，成為公開年代首位笑捧巡迴賽金盃的摩納哥球員，也是自1990年成立大師賽以來，史上排名最低的冠軍。如今瓦舍羅即將首度突破百大關卡竄升至40席，並獲得112萬4380美元（約3463萬台幣）獎金，幾乎是過往職業生涯總獎金59萬4077美元（約1830萬台幣）的兩倍。

瓦舍羅大逆轉法國表哥林德克內奇，勇奪上海男網賽冠軍。（法新社）

