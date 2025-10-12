羽球》羽你同行雙賽串連 卓國雄連3年帶兒女參戰

卓國雄（左）與女兒卓宥妘（右）、兒子卓昱均（中）連續3年參賽。（樂升數位行銷提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕第8屆「生麗羽你同行國小暨親子分齡賽」，今年以嶄新規模登場，再寫下台灣親子羽球史新頁。不僅是全台最大親子羽球賽，更首創「雙賽事串連」，由「羽霸盃」冠亞軍隊伍受邀參與「羽你同行」會內賽，讓菁英選手同場競技，帶動全民羽球風潮。

親子組參賽者卓國雄，配女兒卓宥妘（高年級父女組）及兒子卓昱均（低年級父子組）出賽，連3年參賽，成為最佳代言家庭。卓國雄表示：「每次比賽不只是比球技，更讓我們一家人有共同的回憶。球場上我們是隊友，生活中我們更懂得彼此。」

請繼續往下閱讀...

卓宥妘說：「最喜歡和爸爸一起比賽，他會幫我撐場、幫我加油，贏了一起開心，輸了也會一起進步。」

小兒子卓昱均則表示：「我想一直跟爸爸打羽球，因為他會教我，也會陪我！」

除了親子組，二年級女單冠軍球齡僅1年半的南屯國小彭品霏，她今年5月前往日本，以小一身份越級挑戰四年級團體組。彭品霏是因為哥哥打球，才開始接觸羽球，一開始不喜歡，在爸媽的鼓勵，越打越發現羽球的魅力，希望以後能成為國際選手。

2025生麗羽你同行國小暨親子分齡賽12日在台中朝馬運動中心進行，接觸球齡僅1年半的南屯國小彭品霏拿下國小二年級女子單打冠軍。（樂升數位行銷提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法