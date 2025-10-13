MLB》美媒預測道奇連兩年挺進世界大賽 看好大谷翔平獲國冠賽MVP

衛冕軍道奇將在國聯冠軍系列賽對上國聯戰績最佳的釀酒人。（取自MLB官方X）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇將在國聯冠軍系列賽對上國聯戰績最佳的釀酒人，《ESPN》找來14位專家預測分析，道奇被看好連續兩年挺進世界大賽，而日本二刀流巨星大谷翔平有機會拿下國聯冠軍賽MVP。

根據《ESPN》14位專家票選結果，道奇以9票力壓釀酒人的5票，被看好能夠成為國聯冠軍挺進世界大賽，普遍預測道奇可望以4勝2敗晉級。另外，國聯冠軍賽MVP，大谷翔平獲得5張選票，高票當選。

《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）認為，道奇的先發輪值是他們進軍世界大賽的最大武器，由史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）所組成的「四本柱」，很有可能是近代季後賽最強的先發輪值組合。

《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）指出，大谷翔平會成為國聯冠軍賽的最大焦點，他在季後賽打擊率僅有0.148，但那只是短暫低潮，他看好大谷將在這輪系列賽爆發，並成為國聯冠軍賽MVP。

《ESPN》記者知名帕桑（Jeff Passan）認為，道奇擊退費城人時打線表現平平，團隊OPS僅0.557，但仍勝出，更找到「令和大魔神」佐佐木朗希擔任守護神，若是牛棚能表現穩定的話，道奇的奪冠之路將難以阻擋。

美聯部分，《ESPN》專家多數看好水手能夠纏鬥7場後擊敗藍鳥，隊史首度挺進世界大賽，今年以60轟勇奪大聯盟全壘打王的強打捕手羅里（Cal Raleigh），有望成為美聯冠軍賽MVP的大熱門。

