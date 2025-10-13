自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》美媒預測道奇連兩年挺進世界大賽 看好大谷翔平獲國冠賽MVP

2025/10/13 07:04

衛冕軍道奇將在國聯冠軍系列賽對上國聯戰績最佳的釀酒人。（取自MLB官方X）衛冕軍道奇將在國聯冠軍系列賽對上國聯戰績最佳的釀酒人。（取自MLB官方X）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇將在國聯冠軍系列賽對上國聯戰績最佳的釀酒人，《ESPN》找來14位專家預測分析，道奇被看好連續兩年挺進世界大賽，而日本二刀流巨星大谷翔平有機會拿下國聯冠軍賽MVP。

根據《ESPN》14位專家票選結果，道奇以9票力壓釀酒人的5票，被看好能夠成為國聯冠軍挺進世界大賽，普遍預測道奇可望以4勝2敗晉級。另外，國聯冠軍賽MVP，大谷翔平獲得5張選票，高票當選。

《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）認為，道奇的先發輪值是他們進軍世界大賽的最大武器，由史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）所組成的「四本柱」，很有可能是近代季後賽最強的先發輪值組合。

《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）指出，大谷翔平會成為國聯冠軍賽的最大焦點，他在季後賽打擊率僅有0.148，但那只是短暫低潮，他看好大谷將在這輪系列賽爆發，並成為國聯冠軍賽MVP。

《ESPN》記者知名帕桑（Jeff Passan）認為，道奇擊退費城人時打線表現平平，團隊OPS僅0.557，但仍勝出，更找到「令和大魔神」佐佐木朗希擔任守護神，若是牛棚能表現穩定的話，道奇的奪冠之路將難以阻擋。

美聯部分，《ESPN》專家多數看好水手能夠纏鬥7場後擊敗藍鳥，隊史首度挺進世界大賽，今年以60轟勇奪大聯盟全壘打王的強打捕手羅里（Cal Raleigh），有望成為美聯冠軍賽MVP的大熱門。

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中